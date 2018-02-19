فيدرر يطيح بنادال ويعتلي قمة تصنيف التنس

تصدر السويسري المخضرم روجيه فيدرر، جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2012 ، ليصبح أكبر اللاعبين سنا الذي يحقق هذا الإنجاز، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة روتردام الهولندية.

ونجح فيدرر، البالغ من العمر 36 عاما وستة أشهر، في إقصاء غريمه الإسباني رافائيل نادال من قمة التصنيف، بعد نجاحه اللافت للنظر خلال الـ14 شهرا الماضية والتي توج خلالها بـ 3 بطولات كبرى ليرفع رصيده من إجمالي البطولات إلى الرقم 97.

كما أنه كسر الرقم المسجل باسم الأمريكي المعتزل أندريه أجاسي الذي كان أكبر لاعب يتصدر التصنيف العالمي بعمر 33 عاما، علما بأن المرة الأولى التي صعد فيها «المايسترو» للقمة كانت في 2 فبراير2004.

وبهذا الشكل أصبح فيدرر يتفوق بواقع 345 نقطة عن نادال، الذي يتعافى حاليا من إصابة عضلية ولن يلحق به حتى لو توج في أكابولكو بالمكسيك (26 فبراير حتى 3 مارس).