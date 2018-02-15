فيديو لشاهد محتمل في اغتيال ناشط أحوازي بهولندا

أمستردام – وكالات: نشرت الشرطة الهولندية مقطع فيديو لشخص يفترض أن تكون لديه معلومات كشاهد عن عملية اغتيال الناشط الأحوازي أحمد مولى النيسي، الذي اغتيل أمام منزله بمدينة لاهاي، في الثامن من نوفمبر العام 2017، بإطلاق الرصاص من قبل مهاجم ملثم.

وبثت القناة الأولى للتلفزيون الهولندي تقريراً الثلاثاء الماضي، مرفقاً بشريط فيديو مسجل من قبل كاميرا منصوبة في الشارع تظهر شاباً كان يتردد قرب مكان الحادث قبيل الاغتيال، حيث يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بمقتل النيسي.

وتشتبه الشرطة في أن الشخص الذي كان يسير قرب منزل النيسي قبل ساعة ونصف من الاغتيال، قد تكون لديه معلومات تؤدي إلى معرفة الجناة، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عنه في حال مشاهدته.

وكانت منظمة “الشعوب غير الممثلة” طالبت في بيان مشترك مع منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، بإجراء تحقيق عاجل بحادثة اغتيال النيسي، أحد مؤسسي “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية اغتالت نحو 300 من أعضاء المعارضة الإيرانية في أوروبا على “مدى السنوات الأربعين الماضية من عمر نظام الجمهورية الإسلامية في إيران”.