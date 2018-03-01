«فيسبوك» الأكثر شعبية بين منصات التواصل الاجتماعي في العالم

حلت «فيسبوك» في المرتبة الأول لشبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية حول العالم بحلول ينايرلهذا العام، وفقًا لإحصائية نشرها موقع «ستاتيستا» صنفت المنصات وفقًا لعدد الحسابات النشطة، ما جعل الفوز بالصدارة سهلًا بالنسبة لعملاق الإنترنت الأميركي الذي تتجاوز قاعدته الجماهيرية ملياري مستخدم نشط شهريًا.

ولم تكتف «فيسبوك» التي كانت أول شبكة اجتماعية تسجل مليار مستخدم نشط شهريًا بالصدارة فحسب، حيث حلت ثلاث من منصاتها الأخرى في تصنيف العشر الأوائل حول العالم، وهي «واتساب» و»فيسبوك ماسنجر» و»إنستغرام».

وتركزت الغالبية العظمى للشبكات التي تحظى بأكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة، لكن خدمات أوروبية وأخرى صينية بدأت في إثبات وجودها على ساحة التواصل الاجتماعي العالمية.