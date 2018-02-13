كتبت – جويس شماس:

كنز ينبض بالحب والسلام والوبائم والصداقة يتمايل على الحانه وكلماته ارث تاريخي يبلغ من العمر مئات السنوات يجمع بين دول شقيقة تربط شعوبها ترابطا وثيقاً بالكثير من الموروثات والعادات والتقاليد المشتركة في قلب اوروبا الشرقية لينشروا في العالم رسالة انسانية تخترق القلوب وتكسر الحدود الجغرافية والاجتماعية لينصهروا في عالم واحد جميل وملون بالفن، باختصار انها فرقة فيشغراد 4 المكونة من فنانين ينتمون الى اربعة بلدان اوروبية التي حطت رحالها على مسرح عبدالحسين عبدالرضا لتقدم امسية موسيقية غنائية متميزة استضافها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وبحضور عدد من افراد السلك الديبلوماسي في الكويت مثل هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك بالاضافة الى الجمهور المتذوق للموسيقى واستكشاف الفنون الجديدة.

وتحت عنوان امسية موسيقية هنغارية لمجموعة فيشغراد 4 غنت فنانة هنغارية اغنية تشيكية بمرافقة عازفين من بولندا وسلوفاكيا كي يؤكدوا ان هناك نقاط كثيرة تجمع بينهم ويسلطوا الضوء على ان الموسيقى والغناء نقطة التقاء بين الشعوب كما التقوا على حبها لرغبتهم في تعريف الناس بفلكور بلدانهم وثقافاتهم الموسيقية المتميزة ونشرها حول العالم خصوصاً انها متأثرة بالحضارات والثقافات المجاورة ليمتعوا الجميع بحفل استثنائي اظهر تناغماً مميزاً بين اعضائها من عازفين ومغنيات قدموا مجهوداً ابداعياً ينم عن صداقة عميقة وتآلفا متبادلا يجسد بدوره الحب والسلام بين شعوبهم منذ سنوات طويلة لتقديم مقطوعات متنوعة، الحان مبهجة وايقاعات سريعة وراقصة حينا ومفعمة بالهدوء والرومانسية حينا اخر رغم ان كلماتها غير مفهومة وغريبة كليا الا انها ملائكية بكل ما للكلمة من معنى وتساعد على بناء عالم انساني مليء بالحب والمشاعر الايجابية والسكون الداخلي.

تتبنى هذه الفرقة الرباعية فلسفة خاصة لتنشر موسيقاها واغانيها اختار اعضاؤها تقديم اعمال فنية مبتكرة تمزج بين الفنون واللغة بغية الحصول على اشياء جميلة تمتع الروح والقلب خصوصاً انها تقوم على فكرة العالم الواحد والحرية من دون حدود او حواجز لان الفن والجمال لغة مشتركة بين الشعوب كلها والموسيقى اصدقها واكثرها شفافية وسحراء في حين انها فرصة مثالية لتعريف العالم بتراثهم الموسيقي الشعبي وثقافتهم المتميزة ما دفعهم للمزج بين جمالياتها.