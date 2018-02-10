عقد اول من امس اجتماعا تنسيقيا بين لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الدكتور مشعل الربيع وسكرتير اللجنة مساعد العجيل والاعضاء علي مروي وخالد الجارالله ومرزوق العجمي مع ممثل الاتحاد الدولي « فيفا» نودار أخالكتسي وممثل الاتحاد الآسيوي فهد الرئيسي.

وقال رئيس لجنة التسوية الدكتور مشعل الربيّع في تصريح صحافي امس أن الاجتماع كان مثمرا ووضع العديد من النقاط فوق الحروف والتي كان أبرزها الآتي حرص ممثل فيفا على استمرار لجنة التسوية في عملها بإدارة شؤون الاتحاد واعطائهم الصلاحيات في ادارة المسابقات والعمل على تطوير الكرة الكويتية بعد ما عانت منه في السابق واقامة دورات وورش عمل للمدربين والحكام والمشاركة في مختلف البطولات والتصفيات لمختلف المراحل السنية.

وافاد الربيع ان ممثلي فيفا والاسيوي طلبا من اللجنة اعداد تقرير شهري يرفع للاتحادين الاسيوي والدولي لما قامت به من عمل خلال هذه الفترة، بالاضافة الى اعداد مسودة للتعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بإشراف فيفا والاتحاد الآسيوي تتوافق مع النظام الاساسي للعبة على أن تحمل تلك التعديلات اخبارا سارة وتطويرية للكرة الكويتية.

وأضاف الربيّع أن ممثل فيفا نودار أشاد بروح التعاون وجو التفاؤل السائد بين اعضاء لجنة التسوية ورغبتهم في العمل كفريق واحد.

وفي ختام حديثه شكر رئيس لجنة التسوية ممثلي فيفا والاسيوي على الحضور والتفاهم والتوافق الذي اظهراه خلال الاجتماع كما شكر زملائه اعضاء اللجنة على المجهود الذي يبذلونه من اجل مصلحة الكرة الكويتية والتي تخطو خطوة مهمة نحو التطوير خلال الفترة المقبلة.