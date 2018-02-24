فيفا ينسحب من صراع نيمار وبرشلونة

زيوريخ -رويترز: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،، انتهاء دوره في نزاع المهاجم البرازيلي نيمار مع ناديه السابق برشلونة بشأن مكافأة قيمتها 43 مليون يورو (53.3 مليون دولار).

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز إن هذا النزاع عُرض على هيئات مختلفة، منها المحاكم الإسبانية، ولم يكن الفيفا في وضع يسمح له بلعب دور الوسيط بين طرفي النزاع.

وأضاف: «أبلغت إدارة الفيفا أطراف النزاع بأنه استنادًا إلى اللوائح القانونية الراسخة لدى الاتحاد الدولي، لا تبدو المنظمة في وضع يسمح له بمواصلة التحقيق في النزاع، لذلك أغلق التحقيق».

وقال متحدث باسم نيمار الشهر الماضي إن اللاعب البرازيلي، رفع دعوى قضائية ضد برشلونة لعدم حصوله على هذه المكافأة، قائلًا إن لاعب باريس سان جيرمان، كان يستحق المبلغ المذكور فضلًا عن 10% قيمة فوائد عقب توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني قبل عامين.

ومنح برشلونة اللاعب البرازيلي الشريحة الاولى من المكافأة عقب موافقته على توقيع عقد جديد لمدة 5 سنوات في 2016، لكن في أغسطس الماضي، أعلن النادي الكتالوني متصدر أنه سيقاضي نيمار ويطالبه برد الأموال التي تلقاها قبل انضمامه إلى سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو (273.13 مليون دولار).

ورفض نيمار رد هذه المبالغ ومنذ ذلك الحين بدأ النزاع بين الطرفين.