نظمت مبادرة قائد كفو رحلة إلى قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية السبت الماضي ضمت رئيسة المبادرة جليلة الحمدان وعددا كبيرا من مستشاري المبادرة وأسرهم. وكان في استقالبهم المشرف العام على القرية التراثية المستشار محمد شرار الذي أكد أن هذه المبادرة تبشر بالخير، لأنها احتضنت الشباب وأعطت مجالاً لاكتشاف المواهب والمبدعين منهم، ممن سيساهمون في بناء كويت المستقبل.

كما أكد المستشار شرار على أهمية دعم هذه المبادرة لنبني جيلاً قادماً صارماً قيادياً من الدرجة الثانية يساهم في تعمير الكويت قادم معطاء بكل المجالات وبكل السبل.

من جانبها قالت صاحبة الفكرة وصاحبة المبادرة جليلة الحمدان إن هذه الرحلة تهدف إلى ربط الحاضر بالماضي الذي هو أصل الحاضر والمستقبل، ويجب أن يتعرف أبناؤنا من هذا الجيل على ماضي أجدادهم، لافتة الى ان القرية تضم الموروث الشعبي لدولة الكويت بكل صورة سواء الموروث الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إضافة إلى نمط من العادات والتقاليد في المأكل والمشرب والملبس.

وأضافت، كما جمعت القرية الموروث الشعبي لجميع دول الخليج العربي، عبر أجنحة خاصة لكل دولة هدف التقارب بين هذه الدول، فالخليج العربي تربطه عادات وتقاليد واحده وبالتالي فالموروث الشعبي الكويتي مشابه لنظيره الخليجي.

بدوره ذكر د. حسين جرخي إن هذه المبادرة انطلقت من مسمى القائد الإنساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتهدف إلى خلق جيل من القادة من الصف الثاني وتدريبهم التدريب الكافي لتحقيق هذا الهدف.

ولفت جرخي الى أن هذه الرحلة مهمة جداً حيث جمعت عدداً كبيراً من مستشاري قائد كفو وأسرهم، موضحا انه تسليط الضوء على ماضي الجدود وضرورة التمسك بهذا التراث والافتخار به والاقتداء بالرعيل الأول بما تميزوا به من صبر وجلد وقوة إدارة وتحمل وصنع المستحيل.

رحلات مستقبلية

من جانبه، أشار المستشار عبدالعزيز العنزي إلى خطة قادمة لرحلات مستقبلية ضمن فريق قائد كفو، موضحاً بأن هذه الرحلة هي الانطلاقة الأولى والقادم أفضل، وكل رحلة تحمل هدفاً سامياً نسعى لغرسه في نفوس أبنائنا للتعلق بالماضي والافتخار به معلناً عن رحلة قائد كفو إلى جزيرة فيلكا تجمع عددا كبيرا من مستشاري المبادرة وأسرهم.

من جهتها أكدت المستشارة الدكتورة هند الشومر على ان مبادرة قائد كفو ستأخذ طريقها حول تنفيذ أهدافها في منتصف مارس هذا الشهر حيث سيتم تدريب الناشئة عبر دورات مكثفة حول القيادة في مركز صباح الأحمد للموهوبين، وسيتم احتضانهم ومشاركتهم لنا جميع الفعاليات وجميع الرحلات الترفيهية الهادفة.