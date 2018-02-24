واشنطن – رويترز: أعلن مسؤولان أميركيان أن قادة السعودية والامارات وقطر سيلتقون بالرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران في الخليج.

وقال مسؤول أميركي كبير، إن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس وأبريل المقبلين.

وأضاف المسؤول إن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام (بحلول فصل الصيف) فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الاوسط وايران.

وقال المسؤول الأميركي الثاني “نتطلع الى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الستراتيجية الاخرى مثل ايران”.

وكانت الامارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو 2017، متهمين اياها بدعم الارهاب وايران، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول ان هذه الدول تريد تقييد سيادتها.

وتستضيف قطر قوات أميركية ودولية في قاعدة العديد الجوية التي تضم مركز العمليات الجوية المشتركة. وينسق المركز بيانات ومعلومات المخابرات من الاقمار الصناعية والطائرات دون طيار وأجهزة الرادار والطائرات الأميركية التي تحلق فوق البؤر الساخنة بالشرق الاوسط الى قصف مواقع تنظيم “داعش”.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أول من أمس، انطلاق تمرين عسكري مشترك بين القوات البرية الملكية والجيش الأميركي، الأسبوع المقبل.

وذكرت الوكالة أن التمرين يحمل اسم “الصداقة 4-2018″، ويستهدف توثيق العلاقات العسكرية، وتعزيز التنسيق المشترك، ورفع الكفاءة القتالية.

كما يهدف التمرين أيضا إلى “توحيد إجراءات التخطيط المشترك، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة، والقتال في ظروف الحروب المختلفة، وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية”، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام “منظومة الأسلحة المشتركة”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل موعد ومدة التمرين، أو موقعه وحجم القوات المشاركة فيه.