قانونيون لـ “السياسة”: اجراءات محاكمة الرجعان صحيحة ولا اخطاء في التنفيذ

كتب ـ جابر الحمود:

أكدت مصادر قانونية لـ “السياسة” ان الاجراءات بحق المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان صحيحة مئة في المئة ولا توجد بها اي اخطاء قانونية قد يستفيد منها للافلات من المحاسبة.

جاء ذلك ردا على مقال كسبه استاذ القانون الجنائي للاعمال التجارية واسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي الذي اكد فيه ان الرجعان سيستفيد من خطأ اجرائي لادارة التنفيذ بوزارة العدل.

وقال قانونيون ان اجراءات المحاكمات الجزائية صحيحة في محاكمة الرجعان بعد ان تم الحكم عليه غيابيا في قضية اختلاسات التأمينات بالحبس وهو خارج البلاد ومن ثم فانه في حال تسليمه الى السلطات الكويتية عبر “الانتربول” يحق له تقديم معارضة على الحكم والمثول امام محكمة اول درجة لتقديم دفاعه وطلباته وفقا لقانون المرافعات.

واضافت المصادر انه في القضايا الجنائيه لاتنظر القضية في حال عدم مثول المتهم وعند صدور الحكم امام محكمة اول درجه بالحبس حضوريا يجوز للمتهم الاستئناف خلال 30 يوما وفي حالً صدور الحكم غيابيا يمهل الى حين القبض عليه او سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم بعد مرور 15 عاما.