• مقدمو الاقتراح: الجرائم أحاطت بها ظروف خاصة وتمت في إطار نصوص الدستور!

• مصادر: الاقتراح سابقة في الحياة البرلمانية فلأول مرة يشرع النواب لأنفسهم وعلى قياسهم

• النواب أسقطوا من حساباتهم كل الشباب الذين تورطوا في قضايا “الحراك” وقطعوا الحبل بهم

• التشريع يستهدف تحصين المستقبل السياسي للنواب وتأمين فرصهم في خوض الانتخابات

• الشطي لـ”السياسة”: الاقتراح “خدعة” تخص جريمة يتيمة ويتناسى المحكومين بقضايا الحريات

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في خطوة لافتة ومثيرة للجدل، وفيما ستنظر محكمة التمييز قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة في جلسة 4 مارس المقبل، قدم خمسة نواب أمس اقتراحا بقانون في شأن العفو الشامل عن المحكومين في القضية مع منحه صفة الاستعجال.

الاقتراح الذي وقعه النواب: د.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين ينص صراحة على أن “يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التي وقعت يومي 16 و 17 نوفمبر 2011 (في اشارة إلى اقتحام المجلس) وأن تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة، سواء كانت حضورية أو غيابية، ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر كأن لم تكن وكذا كل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها”.

كما تنص المادة الثالثة منه على أن “يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم فور صدور القانون، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز، أو محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور القانون حفظ كل البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها فيها”.

وقال النواب في المذكرة الإيضاحية: إن الاقتراح يأتي بالنظر إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بالجرائم التي حدثت في يومي16 و17 نوفمبر 2011 وتمت في إطار نصوص الدستور وما نتج عنها من تحقيقات ودعاوى وأحكام قضائية، وبحيث يشمل العفو تلك الجرائم والبلاغات والقضايا والأحكام القضائية.

وأوضحوا أنه يأتي رغبة في طي صفحة ماضية وفتح صفحة جديدة أملا في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالحة الوطنية.

وألمحوا إلى ان “الجو المليء بالحريات ينمو فيه حتما الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة”.

مصادر نيابية مطلعة أبدت استغرابها الشديد من الاقتراح، ورأت أنه يمثل سابقة في الحياة البرلمانية، فلأول مرة في تاريخ مجلس الامة يقدم نائب أو نواب اقتراحا يشرع لهم دون غيرهم.وقالت: صحيح ان مقدمي الاقتراح حرصوا على الا يشركوا معهم ايا من النواب الثلاثة المحكومين في القضية لكن العلاقات الشخصية والروابط التنظيمية بينهم معروفة للكافة وتجعل الاقتراح مصلحة مباشرة لهم.

وأضافت:ان الاقتراح “قانون تفصال” على قياس مقتحمي المجلس، ويخالف الاسس التي تبنى عليها القاعدة القانونية من العموم والشمول، اذ يصدر لفئة محددة في واقعة بذاتها.

ورأت ان الاقتراح ينزع الغطاء الاخلاقي ويسقط ورقة التوت التي تستر عورة من يصفون أنفسم بـ “رموز المعارضة”، كونه يصب في مصلحة فئة معروفة ومحددة دون غيرها ويسقط من حساباتهم كل الشباب والمغردين الذين تورطوا في قضايا ذات طابع سياسي،وضمن ما كان يسمى بـ”الحراك” الذي شهدته الكويت بالتزامن مع ثورات الربيع العربي،ويقطع الحبل بمن وثقوا بهم وصدقوا شعاراتهم وانجرفوا للسير وراءهم؛ لكنهم ـ حين جد الجد ـ لم يجدوا منهم أي دعم،بل تخلوا عنهم وتركوهم لملاقاة مصائرهم.

وتساءلت:هل من المناسب تقديم مثل هذا الاقتراح في الوقت الذي تتأهب فيه محكمة التمييز لبدء نظر القضية في الرابع من مارس المقبل، وأليس من الأفضل انتظار الفصل في القضية ؟!، مؤكدة أن الاقتراح يستهدف بالأساس حماية وتحصين المستقبل السياسي للنواب الثلاثة وتأمين فرصهم في خوض الانتخابات مستقبلا، خصوصا وأن أي أحكام بالادانة ستحرمهم من المشاركة.

من جهته، وصف النائب خالد الشطي الاقتراح بأنه “خدعة” وليس عفوا شاملا لأنه يخص جريمة يتيمة هي اقتحام المجلس وتحريض رجال الامن على النظام، مشيرا إلى أنهم تناسوا العفو عن المغردين والمحكومين في قضايا الحريات.

وأضاف في تصريح إلى”السياسة”: إن الاقتراح يتعارض مع أحكام الدستور ويشوبه عدم الدستورية، واعتبر أن الفهم الدستوري للمادة الدستورية التي تتحدث عن العفو العام يعتبر فهما قاصرا، مؤكدا أن العدالة عمياء والمساواة مبدأ دستوري والحرية قرار ومصير.

وقال الشطي: “لله الحمد والمنة فبعد ان كانوا يعبثون في الساحة ويقمعون الآخرين ويصادرون الحريات ويشرّعون القوانين التي تقمع حرية الانسان إلى أن وصلت الصفاقة بهم أنهم اقترحوا تنفيذ حكم الإعدام على قضايا رأي، نجدهم اليوم يعرفون حجمهم الحقيقي فعادوا يستجدون العفو من مجلس الأمة”.

وأضاف: “أنصحكم بالاعتذار إلى سمو الأمير وإلى الأمة ثم اطلبوا العفو بسكينة ووقار، فالعفو يُطلب ولا يُفرض”.