• لجنة عليا لتقييم القياديين تضم مسؤولين حكوميين وأكاديميين للبت بالتجديد لهم

• خورشيد: التوافق بشأن التعديلات سيحد من التعيينات على أسس غير سليمة

• الوكيل المساعد له الحق في التجديد لدورتين بمنصبه ودورة ثالثة إذا رقي إلى وكيل

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة تعديلا على قانون الخدمة المدنية يقضي باضافة 14 مادة جديدة، تتعلق بتعيين القياديين “الوكلاء والوكلاء المساعدين” في القطاع الحكومي، على أمل طي صفحة “التعيينات الباراشوتية” ـ بحسب ما ذهب اليه رئيس ومقرر اللجنة النائبان صلاح خورشيد وصالح عاشور.

وأكد خورشيد ـ في تصريح إلى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس ـ أن “المواد الـ 14 تنصف القياديين مستقبلا كما تنصف القياديين الحاليين”، موضحا أنه ينص في احدى مواده على تشكيل لجنة عليا لتقييم القياديين والبت في مسألة التجديد لهم، تضم وكلاء مساعدين في وزارات الدولة وأكاديميين اثنين أحدهما من وزارة التعليم العالي والثاني من القطاع الخاص متخصصين في تقييم القياديين.

وقال خورشيد :على الرغم من صدور مرسوم بقانون بشأن تعيين القياديين،إلا أننا وجدنا أن الدولة غير ملتزمة بالقانون ولا تزال التعيينات (الباراشوتية) مستمرة لكن التوافق حول التعديلات سيكون له دور في الحد من أي تعيينات لا تبنى على أسس سليمة .

وإذ أكد أن التعديلات المقترحة أُقرت باجماع آراء الاعضاء الحاضرين رأى أن هناك توافقا برلمانيا متكاملا حول الموضوع، معربا عن أن أمله في أن تعي الحكومة هذا الأمر لا سيما أنها لم تكن ملتزمة بضوابط تعيين القياديين.

وبين أن اللجنة انتهت من التصويت على القانون وسيدرج في أقرب فرصة ممكنة على جدول أعمال المجلس .

وحول بعض تفاصيل القانون المقترح قال:إن القيادي الذي يكون بدرجة وكيل مساعد له الحق في التجديد لدورتين كل منهما 4سنوات واذا اصبح وكيل وزارة يحق له التجديد لدورة ثالثة .

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور :إن اقرار القانون يأتي في وقت يعاني الجميع من مسألة “التعيينات الباراشوتية” لمنصبي “وكيل” و”وكيل مساعد” في الجهات الحكومية التي لا تراعي الضوابط القانونية رغم صدور المرسومين (111) و (296) المتصلين بتلك الضوابط ما تسبب في استمرار المعاناة والتجاوزات في تعيين غير المستحقين في بعض المناصب .

وأوضح عاشور أن من التعديلات المقرة أن يتم التعيين للمناصب القيادية بشروط وإعطاء فرصة للشباب وأصحاب الشهادات والكفاءات بهدف مواجهة التعيينات غير القانونية وتحديد مدة واضحة لشغل المناصب وكيفية الإعلان عن الوظيفة ومعايير المفاضلة بين المتقدمين للوظائف القيادية بالاضافة إلى تقييم الاداء ووضع القياديين الموجودين في الخدمة الآن بعد تطبيق القانون بحيث لا تتجاوز مدة بقائهم اكثر من 12 سنة ، على أن يتم تطبيق القانون على الجميع بعد سنة من إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وعلمت “السياسة” أن اللجنة المالية اعتمدت جملة من التوصيات التي قدمها المكتب الفني من بينها : انشاء مركز حكومي لوضع القواعد والضوابط والأسس ومعايير المفاضلة التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع برنامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية والتي يعد اجتيازها شرطاً للتعيين فيها .

وتشمل التوصيات أيضا وضع نظام للحوافز التي ستمنح للمتميزين من القياديين دون غيرهم بحسب كفاءة كل منهم بناء على اقتراح الوزير المختص، واستثناء بعض الوظائف مثل الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني ووظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي والديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء من قانون الوظائف القيادية، فيما لم يتم تناول القانون وظائف أخرى مثل القضاء والإدارة العامة للتحقيقات .

كما تتضمن استحداث منصب سياسي دون وضع القواعد المنظمة لذلك المنصب واختيار شاغليه وتحديد نقل وكيل الوزارة العادي ومساعديه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد دون أن ينسحب على المنصب السياسي الذي جعله مرتبطا بمدة بقاء الوزير ولم يتم تناول غير ذلك من أحكام مما يجعله لا يفي بالغرض والهدف من قانون الوظائف القيادية.