مخاوف من زيادة كبيرة في الامدادات مع تجاوز إنتاج الولايات المتحدة 10ملايين برميل يومياً

كتب –عبدالله عثمان:

قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة والخبير النفطي الدكتور حسن قبازرد ان معدلات الاسعار خلال العام الحالي ستتراوح بين 60 الى 63 دولاراً للبرميل، موضحا ان جميع المؤشرات تدلل على تعافي ملحوظ للاقتصاد العالمي الأمر الذي سينعكس احتجاجاً على اسعار النفط.

واضاف قبازرد في تصريح خاص لـ”السياسة” ان الاسبوع الجاري سيشهد اجتماعاً هاماً يجمع بين الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” والشركات الاميركية المنتجة للنفط الاميركي في ولاية هيوستن ، مشيرا الى ان اوبك بدأت سياسة جيدة في التعاون مع منتجي النفط الامريكي لدعم الاسعار.

واوضح ان تحرك اوبك باتجاه منتجي النفط الامريكي يترك انطباعا جيدا لسياسة جديدة تسهم في دعم الاسعار بالاتفاق والتعاون بين تلك الشركات مستقبلا ، لافتا الى ان تلك الخطوة ستترك اثرا ايجابيا على مؤشرات الاسعار لا سيما وان الفترة الماضية كانت الشركات تسير بقوة في زيادة الانتاج ما يؤثر سلبا على السوق.

ولفت الى ان تعاون منتجي النفط في الولايات المتحدة مع منظمة “اوبك” سيظهر جليا على السوق ،لا سيما وان شركات النفط الامريكية تقع خلال العام الحالي تحت ضغط بنوك التمويل لزيادة الربيحة اكثر من التركيز على زيادة الانتاج دون طائل.

وذكر قبازرد ان السوق النفطي العالمي من الممكن ان يتعرض لزيادة كبيرة في الامدادات نظرا لوصول الانتاج الامريكي لقوته القصوى وتخطي الانتاج لاكثر من 10 ملايين برميل يوميا وهو ما يمكن ان يسهم سلبا على مستويات الاسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وختم د. قبازرد قائلاً، ان بعض التقارير تشير الى ان الاقتصاد العالمي سيتعرض لازمة محتملة نظرا لضعف النشاط في كل من الصين واليابان وهو ما يمكن ان يوثر على الطلب على النفط وبالتبعية على مستويات الاسعار.