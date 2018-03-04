وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية امس بالإجماع على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجيش كما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، رافضة اقتراحا لتعديله يقضي بمساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بنظرائهم الكويتيين لـ “تحققه في القانون القائم”، وسط توقعات باقرار القانون في مداولته الثانية بموافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية في جلسة الغد.

في هذا السياق، قال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح عقب الاجتماع إن التقرير “سيرفع إلى المجلس ليناقش في جلسة الغد”، معربا عن تفاؤله بإقرار المداولة الثانية لمشروع القانون.

ورأى العنزي أن “الحاجة إلى التعديل المقدم لمساواة العسكريين غير محددي الجنسية والخليجيين بالعسكريين الكويتيين انتفت لأن هذا الأمر متحقق في القانون رقم (32) لسنة 1967 بشأن الجيش”.

من جهته، اوضح مقرر اللجنة النائب نايف المرداس ان “رفض اللجنة التعديل على مشروع القانون جاء بسبب انتفاء الحاجة له بعد الاستماع إلى ممثلي وزارة الدفاع والتأكد من تحقق المساواة بين العسكريين كافة”.

وبين المرداس أن القانون الذي صوتت عليه اللجنة كما أقر في المداولة الأولى سيعرض على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء، مؤكدا أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكر أن ممثلي وزارة الدفاع أكدوا أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات سواء في الترقيات أو في الراتب أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم، لافتا الى أن هؤلاء العسكريين سيتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من التأمينات الاجتماعية وبالتالي رواتبهم ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.