قتيل قرب الحدود مع لبنان

دمشق – أ ف ب:

وقعت اشتباكات، أمس، بين الجيش السوري ومجموعة حاولت التسلل عبر الحدود ما أسفر عن قتيل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن حرس الحدود أحبط محاولة تسلل مجموعة ارهابية قرب قرية معربو بريف تلكلخ الغربي بمحافظة حمص” باتجاه الأراضي السورية.

بدوره، أعلن مصدر لبناني عن “اشتباك مسلح (أول من أمس) على معبر الولي داخل الاراضي السورية اثناء عملية تهريب اشخاص للأراضي اللبنانية”.

وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام أن سورياً يسكن بلدة الشيخ عياش اللبنانية “قتل بإطلاق نار عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير على أحد معابر التهريب”، وأصيب “آخر يسكن بلدة العبودية، لكنه عبر للضفة اللبنانية”.