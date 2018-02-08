قدامى الأزرق يشاركون في “خليجية الدوحة”

يشارك منتخب الكويت في بطولة كرة القدم الودية للمنتخبات الخليجية لقدامى اللاعبين التي تنطلق فعالياتها في قطر غدا، بمواجهة بين منتخبي الكويت وقطر.

وقال رئيس الوفد جابر نصار امس انه تم اختيار لاعبي المنتخب الذين يمثلون جميع الاندية الكويتية ممن يواظبون على ممارسة الرياضة، وذكر انه تم اسناد تدريب المنتخب الى اللاعب الدولي راشد البديح فيما سيكون ثامر عناد مساعدا للمدرب مضيفا انه تم اختيار اسامة حسين مديرا للمنتخب ووائل سليمان اداريا للفريق.

واوضح ان المشاركة جاءت بدعوة رسمية من دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للرياضة في قطر الذي يقام كل عام معربا عن الامل في ان يقدم فريق قدامى اللاعبين مستوى فنيا جيدا يليق بسمعة الكويت والرياضة الكويتية.

وبين ان قائمة اللاعبين ضمت كلا من عبيد الشمري وحسين المكيمي وايمن الحسيني ومالك القلاف ونهير الشمري وخالد الفضلي وعبدالعزيز الهاجري ومحمد العدواني ووليد علي ومحمد بنيان ويوسف دابس وسامر المرطه وحمد الطيار وجابر الزنكي وجمال مبارك وبدر حجي واحمد عجب وصالح البريكي.

من جهته قال اداري الفريق وائل سليمان ان المنتخب بدأ تدريباته استعدادا للبطولة معربا عن ثقته في ان يبذل اللاعبون جهدهم لتقديم صورة مشرفة تؤهلهم للتتويج في البطولة.

ويشارك في البطولة الودية الاولى التي تقام ما بين 9 و 15 الجاري منتخبات الكويت وقطر وعمان.