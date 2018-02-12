قدامى الأزرق يهزم عمان في خليجي الدوحة

الدوحة – السياسة: حقق الأزرق فوزا مهما على المنتخب العماني بهدف دون رد في ختام مبارياته في البطولة الخليجية لكرة القدم للاعبين القدامى، والتي تقام على ملعب استاد الدوحة بمناسبة احتفال قطر باليوم الرياضي.

احرز هدف منتخبنا سامر المرطة في الدقيقة 40 من تسديدة قوية فشل حارس المرمى العماني من ابعادها، ليحقق منتخبنا أول 3 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب القطري بنفس النتيجة في انتظار نتيجة مواجهة قطر مع عمان لتحديد ترتيب منتخبنا في البطولة، وسوف يتم توزيع جوائز البطولة والاحتفال بالوفود مساء اليوم في فندق الشعلة.

ولعب الأزرق بتشكيلة مكونه من حسين زايد المكيمي، خالد الفضلي، بدر حجي، محمد صباح العدواني، عبيد الشمري، جمال مبارك الصانع، وليد علي جمعة، سامر المرطة، مالك سيد، صالح البريكي، نهير الشمري.

بدوره اعرب جابر نصار رئيس بعثة الأزرق في البطولة عن سعادته بالفوز وتحقيق أول 3 نقاط في النسخة الأولى من البطولة والتي تجمع ابناء الخليج القدامى، وأضاف: ان الكويت طلب اقامة البطولة في قطر في الأعوام المقبلة كون أن المبادرة قطرية وايضا لمشاركة أخواننا في قطر في فعاليات اليوم الرياضي بالدوحة، ودائما قطر سباقة في الأفكار الرائدة.

وأكد أن فكرة اقامة البطولة رائعة خاصة وأن النجوم القدامى لهم أسماؤهم والجميع يتابع أخبارهم حتى بعد اعتزالهم، ودائما النجوم القدامى لهم بريقهم كما انهم يستعيدون من خلالهم الذكريات الجميلة، ولهذا فأنا أتوقع لهذه البطولة الاستمرارية والنجاح، واوضح قائلا:»لوائح البطولة حرمتنا من إشراك عدد أكبر من اللاعبين، خاصة وأنه كان لدينا عدد كبير من اللاعبين القدامى في الكويت كانوا يرغبون في المشاركة».