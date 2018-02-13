قدامي الأزرق وصيف “خليجي الدوحة”

الدوحة – السياسة:

حقق منتخبنا الوطني للقدامى وصافة البطولة الخليجية الاولى والتى استضافتها قطر على ملعب استاد الدوحة على مدار 3 ايام، وتوج المنتخب القطري بلقب البطولة بعد تعادله السلبي مع المنتخب العماني في ختام البطولة ليحصل على 4 نقاط، بينما كان الأزرق قد حصد 3 نقاط من فوزه على عمان بهدف دون رد، بينما خسر أمام منتخب قطر بنفس النتيجة، فيما احتل المنتخب العماني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

البطولة شهدت اجواءا اخوية رائعة بين قدامى اللاعبين وتوجت الفكرة الرائعة بتنظيم البطولة تزامنا مع اليوم الرياضي للدولة الذي شهدته قطر أمس لحث المجتمع القطري على ممارسة الرياضة سنويا وتعزيز ثقافة الرياضية من أجل مجتمع صحي حيث شارك كافة اطياف المجتمع في فعاليات هذا اليوم لتنبض قطر بالرياضة في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير سنويا.

وبعد نهاية المباراة الختامية قام علي العلي رئيس لجنة قدامى اللاعبين بتسليم جوائز البطولة حيث حصل حارس منتخبنا الأزرق حسين المكيمي على جائزة أفضل حارس ، والعماني سالم جمعان جائزة افضل لاعب وعبدالعزيز حسن جائزة الهداف.