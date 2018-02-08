قذائف الجيش الأميركي في سورية الأعلى منذ حرب فيتنام

دمشق – وكالات: حققت كتيبة مدفعية من عناصر مشاة البحرية الأميركية “المارينز” رقماً قياسياً في مدينة الرقة السورية، بعدما استهدفت تنظيم “داعش” بقذائف كثيفة، لم يسبق لها مثيل منذ نحو 40 عاماً.
وقال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الرائد جون واين تروكسيل إن أفراد الكتيبة “أطلقوا قذائف عدة، خلال خمسة أشهر في الرقة، أكثر من أي كتيبة مدفعية أخرى لعناصر مشاة البحرية في الجيش الأميركي منذ حرب فيتنام” العام 1975.
وأضاف “خلال خمسة أشهر أطلقوا 35 ألف قذيفة مدفعية على أهداف داعشية، وقتلوا العشرات من مقاتليه”.
وأوضح أنه “بسبب إطلاق كل هذه القذائف كان علينا أن نستمر في إعادة تدوير قطع مدفعية جديدة هناك لأنهم (عناصر المارينز) كانوا يطلقون الذخيرة بكثافة”.
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