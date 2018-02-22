قراران اتهاميان بحق ثلاثة إرهابيين

بيروت – “السياسة”:

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، قرارين اتهاميين، اتهم في الأول اللبنانيين الموقوفين محمد ت.ح ومصطفى خ.ح بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” والمشاركة في أحداث عرسال في العام 2014.

واتهم في القرار الثاني اللبناني الموقوف محمود أ.ح بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وبجرم الاتجار بالأسلحة ومراقبة تحركات دوريات الجيش وتخريب آليات عسكرية ومحاولة قتل، وأحال المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

إلى ذلك، خطفت الطالبة السورية صالحة ك. (سبعة أعوام) من أمام منزلها في بلدة بر الياس البقاعية، وهي تهم بالصعود إلى باص مدرستها مع شقيقيها.

وأوضح والد الطفلة علي الكتوع، الذي يملك محلاً لبيع الألبسة في البلدة، أنه تلقى اتصالاً من الخاطفين من رقم لبناني طالبوه فيه بفدية قدرها 250 ألف دولار مقابل الإفراج عن ابنته.

وأشار إلى أن “السيارة التي استخدمها الخاطفون فضية، رباعية الدفع”، ويضع ثقته “بالأجهزة الأمنية اللبنانية بكل فروعها لمباشرة تحقيقاتها”، ومتمنياً “عودة ابنته إلى منزلها سالمة بأسرع ما يمكن”.