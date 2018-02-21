قرعة كأس أمير قطر 11 أبريل المقبل

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

أكد حمد المناعي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن قرعة كأس الأمير في نسخته 46 للموسم الرياضي 2017-2018 ستقام 11 أبريل القادم بمشاركة جميع فرق أندية الدرجة الأولى و4 أندية من الدرجة الثانية حيث ستقام مباراة بين الفريقين الحاصلين على المركزين الرابع والخامس بالدرجة الثانية ، لينضم الفائز منها إلى فرق البطولة.

من ناحية اخرى واصل فريق السد انتصاراته في دوري ابطال آسيا عقب فوزه الكبير 3-1 على فريق بيرسبوليس الايراني، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد بيروزي عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ناساف الأوزبكي الذي تغلب على الوصل بهدف دون رد ليبقى الأخير بدون رصيد.

سجل للسد الجزائري بغداد بونجاح هدفين (36، 51) ليتصدر هدافي البطولة حتى الان، وخوخي بوعلام (66)، بينما سجل هدف الفريق الايراني سيماك نيماتي (90+3).

وأكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد: بانه تعامل مع المباراة بذكاء واوقفنا الخطورة الهجومية للمنافس، اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا في ظل ضغط المباريات لاسيما في ظل المعاناه بعد العودة من الامارات واللعب محليا ثم اللاعب آسيويا مع فريق ايراني قوي وهذا معجزة في عالم كرة القدم، وسنبذل الغالي والنفيس للفوز بلقب الدوري وبدوري ابطال اسيا وسنحاول بكل الطرق تحقيق اللقبين.

وفي مباراة ثانية حقق الريان نقطة ثمينة أمام العين الاماراتي بعدما تعادل معه 1-1، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين في اطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، ليرفع الريان رصيده إلى نقطتين وهو نفس رصيد العين، بينما يتصدر هذه المجموعة الاستقلال الايراني برصيد 4 نقاط بعد فوزه بهدف دون رد على الهلال السعودي الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.