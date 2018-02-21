قرعة كرة الماء المصغرة للوزارات

اجريت باتحاد السباحة قرعة بطولة كرة الماء المصغرة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بمشاركة 8 جهات هي وزارة التربية ووزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني والهيئة العامة للرياضة، فيما سيشارك في بطولة كرة الماء 6 جهات هى وزارة التربية ووزارة الصحة والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الفنية للسباحة وكرة الماء بدوري الوزارات خالد السبيعي ان بطولة دوري السباحة ستنطلق يوم الأربعاء 7 مارس المقبل فيما ستنطلق بطولة كرة الماء الخميس الذي يليه وتقام البطولتان بمجمع احواض السباحة بنادي القادسية.

واضاف ان اليوم الافتتاحي لبطولة كرة الماء سيشهد اقامة مباراتين الاولى ستجمع بين فريقي وزارة الكهرباء ووزارة الصحة في الساعة الخامسة يعقبها في الخامسة والنصف مباراة فريقي الادارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة.

واوضح السبيعي ان اللجنة الفنية انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق البطولة وسخرت كافة الامكانيات لإخراجها بصورة مميزة لاسيما وان هذه البطولة تمثل عودة لعبة كرة الماء الى نشاط دوري الوزارات بعد غيابها لعده مواسم.