قرعة متوازنة لكأس «الطائرة»

كتب – خالد العنزي:

جاءت قرعة كأس الاتحاد للكرة الطائرة والتي اقيمت مساء اول من امس، متوازنة حيث توزعت الفرق القوية بين المجموعتين، بحيث ضمت الاولى اندية الكويت «بطل دوري الموسم الماضي» الى جانب القادسية والصليبخات والفحيحيل واليرموك والتضامن، فيما ضمت المجموعة الثانية كاظمة «وصيف بطل الدوري والكأس» مع الساحل والشباب وبرقان والجهراء والعربي.

وسحبت قرعة الكأس التي تقام بنظام خروج المغلوب بمقر اتحاد الطائرة باللجنة الاولمبية في حولي بحضور رئيس الإتحاد وليد أمان وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم جاولي والحكمين عادل الحربي وعلي أبل، الى جانب ممثلي الاندية الـ12 المشاركة بنشاط الاتحاد، ومن المتوقع إصدار جداول البطولة بصورة رسمية مطلع الأسبوع المقبل.

كما اقيمت ايضا قرعة كأس الاتحاد لفئات الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة والاشبال تحت 13 سنة، ففي فئة الشباب وضع الكويت على رأس المجموعة الأولى التي ضمت العربي وكاظمة والتضامن، كونه بطلا للدوري والكأس، فيما وضع اليرموك على رأس المجموعة الثانية كونه وصيف الدوري، وفي فئة الناشئين وضع الكويت على رأس المجموعة الأولى التي ضمت الجهراء والقادسية واليرموك، كونه بطلا للدوري والكأس، فيما وضع كاظمة على رأس المجموعة الثانية مع فرق التضامن والعربي والساحل وبرقان كونه وصيف الدوري.

وفي فئة الأشبال وضع الكويت على رأس المجموعة الأولى التي ضمت فرق كاظمة والجهراء واليرموك والصليبخات والتضامن، كونه بطلا للدوري والكأس، فيما وضع القادسية على رأس المجموعة الثانية مع فرق الساحل والشباب وبرقان والعربي والفحيحيل كونه وصيف الدوري.