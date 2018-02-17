قرقاش: أزمة “المرتبك” مرشحة للاستمرار إلى 2020

عواصم – وكالات:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس، أن ما وصفها “أزمة المرتبك” مرشحة للاستمرار إلى العام 2020، مشيراً إلى أن الخطب المكررة لن تحل الأزمة.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، إن “الخطب المكررة والمظلومية والإتصال الهاتفي المنتظر وشركات العلاقات العامة، لن تحل أزمة المرتبك والمرشحة للإستمرار إلى العام 2020، أدعو في إرتباكه ألا يخدع نفسه ويعود لوعيه ويفتش عن الحكمة وينبذ سياسة الأذى ودعم التطرف والإرهاب التي مارسها”.

وجاءت تغريدة قرقاش بعد يوم على كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمام قمة ميونيخ للأمن، التي وصف فيها الأزمة الخليجية بين بلاده وكل من السعودية والإمارات والبحرين بـ”عديمة الجدوى”، مؤكداً أن “قطر أقوى من أي وقت مضى.”

من جانبه، رد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، على خطاب أمير قطر، مؤكدا أنه يظهر “عدم فهمه مع الأسف بأهمية التعاون الخليجي”.

وقال في تغريدات عبر “تويتر”، إن “عزلة قطر مرشحة اربعين عاما قادمة بالاستمرار،” لافتا أن “جوهر خلافنا مع قطر حول مكافحة الإرهاب، هي تدعمه ونحن نحاربه ولذلك لن نلتقي لأن الفكر بين القيادات مختلف، التآمر هو التقاء إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة.”

ودعا الشيخ تميم في كلمته، إلى تنحية دول الشرق الأوسط خلافاتها جانباً، وإبرام اتفاقية أمنية بينها، لإبعاد المنطقة عن “حافة الهاوية”.

وحض “المجتمع الدولي على مواصلة الضغط الديبلوماسي على الدول المقاطعة لبلاده، من أجل تحقيق ذلك”.

وقال إن الشرق الأوسط يعاني من أزمات حادة ترجع إلى “غياب العدالة الاجتماعية والتنافس الإقليمي والتهور، وغياب إطار يعنى بتوفير الأمن المشترك”.

وأضاف إن العالم بات متأثراً بالإرهاب، مؤكداً أن “المعاناة من الظلم” مهدت لازدهاره.

وأوضح أن تنظيم “داعش” دحر في العراق وسورية، ولكن “علينا التصدي للظروف التي مكنته من الانتشار”.

وفي وقت سابق، قال الشيخ تميم بن حمد في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن “هزيمة الاٍرهاب تتطلب أكثر من هزيمة تنظيماته”، داعياً إلى “اجتثاث الظلم والتهميش الذي ينتج التطرف واليأس”، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات التي تعانيها بعض شعوب المنطقة.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال لقائه أمير قطر أول من أمس، إن بلاده ستعمل مع قطر من أجل تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية على الدوحة.