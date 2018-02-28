قرقاش: الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف في اليمن

أبوظبي – وكالات: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أمس، أنه مع مرور الوقت يتجلى بصورة أوضح التدخل الإيراني في اليمن، مشيراً إلى صوابية “عاصفة الحزم”، ومشدداً على أن الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الاختبار عسير ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الستراتيجي واضح وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال المقبلة”.

وأضاف “ولإدراك الهدف الستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة، تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي.”

وأوضح أن الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، مضيفاً ان تضحيات أبنائنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة”.