عواصم – وكالات:

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه يتضح مجدداً أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، مضيفاً أن “تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيداً عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة”، مضيفاً “كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة”.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، إن دوائر القرار الغربية تدرك أن السعودية هي القطب الإقليمي المهم، وهي “تعزّز موقعها عبر تجديد وتحديث طموح، وزيارة الأمير محمد بن سلمان معبرة عن هذا الموقع”، معتبراً أن “ذلك هو الخبر الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من إيجابية”.

وأضاف “ومن لندن من الواضح أن الحدث الأكبر والأهم إقليمياً هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، جولة مهمة تحمل معها ثقل السعودية السياسي، وبرنامجاً طموحاً يغيّر المنطقة إيجابياً”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد، أن حل أزمة قطر في يد قطر، مشيرًا إلى أن هناك مطالب واضحة تتعلق بكف الضرر وإبعاد الأذى عن البحرين والسعودية والإمارات ومصر، وأن التدخلات معروفة والأدلة موجودة والتوقيعات على المحاضر في 2013 و2014 شاهدة.

وفي مؤتمر صحافي، عقب اجتماع الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة بالرباط، شدد الشيخ خالد بن أحمد، على ضرورة أن تقوم قطر بواجبها والالتزام بالاتفاقيات والتوقيعات، موضحًا أن ما يدعيه البعض من أن هناك نية هنا أو هناك فهو غير موجود، وأن الدول الأربع تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر قطر بل صدت الضرر عنها.

في غضون ذلك، نفى السفير القطري لدى واشنطن، الشيخ مشعل بن حمد، إجراء بلاده أية اتصالات مع مكتب المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، لتسليم معلومات تتعلق بغاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وردا على تقارير أميركية إعلامية، بأن الدوحة كانت تدرس تسليم معلومات لمولر، تعتقد أنها تظهر تنسيق جيرانها في الخليج مع كوشنر، لإلحاق الضرر بقطر، قال الشيخ مشعل بن حمد على “تويتر”، “تعليقا على التقارير التي أفادت بأن قطر اتصلت بمكتب المحقق الخاص الأميركي، لم يتم الاتصال بنا ولم نتصل بهم بشأن أي موضوعات”.

وأردف “كما لم يكن لدينا أي اتصال مع الحكومة الأميركية حول أي تحقيقات ذات صلة، وأي تقرير يخالف ذلك هو أمر زائف”.