تشغيل مقاول “المطلاع” 3 نوبات يومياً لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة

كتب – عبد الناصر الأسلمي:

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية امس تقليص مساحة قسائم مدينة جنوب صباح الاحمد من 600 الى 400 متر مربع لتوفير 25 الف وحدة سكنية في المدينة، مشيرة الى موافقتها كذلك على طلب مقاول مشروع مدينة المطلاع تشغيل 3 نوبات عمل يوميا لانجاز المشروع الأكبر في تاريخ البلاد والذي يخدم نحو 28 الف أسرة وفق الجداول الزمنية المحددة.

في هذا السياق، ذكرت “السكنية” في بيان صحافي ان مجلس إدارة المؤسسة ناقش خلال اجتماعه مساء اول من امس تحديد مساحة قسائم مدينة جنوب صباح الأحمد وفق ما ورد بتقرير المستشار العالمي المعني بالدراسات الفنية والاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلي للمدينة بشأن تحديد مساحة القسائم، مضيفة ان تقرير المستشار العالمي بين أن توفير 25 ألف وحدة يتطلب تحديد مساحة القسيمة بـ 400 متر مربع، واذا تم تحديد المساحة بـ 600 متر مربع فإن عدد القسائم المتاحة للتوزيع سيتراجع الى 15 ألف وحدة.

وبينت أن مجلس الإدارة الذي يضم ممثلين عن وزارات الإسكان والأشغال والكهرباء والماء والدفاع وبنك الائتمان وبلدية الكويت والأمانة العامة للتخطيط وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص “أقر تحديد المساحة بـ 400 متر مربع للقسيمة حرصا على توفير عدد أكبر من القسائم السكنية لا سيما أن تغيير المساحة من شأنه الاضرار بعشرة آلاف أسرة كويتية تنتظر الحصول على حق الرعاية السكنية ويؤخر موعد تسلمها السكن”.

من جهتها، قالت وزيرة الاسكان وزيرة الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ان “الاعمال الانشائية في مشروع مدينة المطلاع تسير وفق ما نصت عليه العقود، مشددة على “ضرورة التزام المقاولين بالجداول الزمنية”.

واوضحت بوشهري في تصريح لها عقب توقيع العقدين الثالث والرابع لمدينة جنوب المطلاع ان “العقد الثالث يشمل 4999 قسيمة بقيمة 50 مليون دينار تنجز خلال 24 شهرا، فيما تبلغ قيمة العقد الرابع لنحو 4770 قسيمة 49 مليون دينار على مدى 24 شهرا”، لافتة الى ان القيمة الاجمالية لعقدي اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لمشروع المطلاع الاسكاني تصل الى 99 مليون دينار.

بدوره، بين المدير العام لـ “السكنية” بدر الوقيان ان المؤسسة انجزت بتوقيع العقدين كافة عقود البنية التحتية للمشروع، مشيرا الى ان “عقود البنية التحتية تسير وفق الجدول الزمني، فالعقد الاول المعني بالطرق الرئيسية نسبة انجازه 15 في المئة ومتقدم عن البرنامج الزمني، في حين يعاني العقد الثاني من نسبة تغيير بسيطة قدرها 1.2 في المئة لان المشروع مدته سنتين وسيتم تداركها من قبل المقاول في الاشهر المقبلة”.

واعتبر الوقيان ان المؤسسة “حققت هدفا رئيسيا وستراتيجيا يتمثل في تقليل فترات انتظار المواطنين اذ ان المسجلين على قوائم الانتظار حتى 19 مايو 2013 تمكنوا من الحصول على قسائم سكنية”، مبينا ان المؤسسة تقوم حاليا بتحضير العقود التي تلي عقود البنية التحتية.