قصة تطوير وزارة الدفاع السعودية

جاء الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، مشتملاً على رؤية وستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت في ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني.

ونقل موقع “سبق” الإلكتروني عن مصادر قولها إن ملف تطوير وزارة الدفاع سبق أن رفعه الملك سلمان إبان ولايته للعهد، للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، تمخض عنها أمانة عامة، واختار الملك عبد الله الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام.

وكان الملك عبد الله حينها، اختار الأمير محمد بن سلمان ليتولى مسؤولية الإشراف العام على مكتب وزير الدفاع، إضافة إلى رئاسته لديوان ولي العهد، وأوكل إليه حينها مهمة إعادة ترتيب وزارة الدفاع التي استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة.

وكان الملك عبد الله مصرًّا على أن يتولى الأمير محمد هذه المهمة على الرغم من محاولة الأخير الاعتذار.