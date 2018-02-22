أحمد الدواس

أحمد الدواس

من قصص الكويت القديمة أن محمداً الفقير سمع طارقاً يطرق الباب في ليلة ظلماء فإذا برجل عليه عباءة سوداء كسواد الليل مد يده إليه بصرةٍ فيها نقود ثم أدبر مهرولاً، تكرر الحال على ذلك مرات عدة فأراد محمد ان يعرف صاحبه فأمسك بالصرة واليد، وحاول المجهول ان يتخلص منه فلم يستطع، وعرف محمد صاحبه، انه أمير البلاد يومئذٍ الشيخ سالم بن مبارك بن صباح، الرجل التقي الصالح، تأثر محمد ان يكون هذا الأمير المهاب بهذه الصفة الرقيقة فيتفقده ولاشك انه يتفقد أمثاله، أما الكويت فاعتبرها كثير من الناس بلداً آمناً مستقراً في ذلك الزمان وموطناً يلجأ إليه الغريب الخائف على نفسه ما شجع الناس على الذهاب إليها لكسب الرزق .

وإرتبط أهل الكويت بعقد اجتماعي بينهم وبين أسرة الحكم منذ مايزيد عن ثلاثمائة سنة، ومازال مستمراً، كنا ومازلنا نمتلك رصيدا كبيرا من التآلف والوحدة كشعب واحد سّنة وشيعة حضراً وبدواً، وتخلل تاريخ بلدنا كثير من الأحداث والكوارث الطبيعية من أمطار وأعاصير وأمراض وجراد ومجاعات، وفي المحن والأزمات تضرر الكويتيون لكنهم تخطوا ذلك بالتواصل والتراحم ومساعدة بعضهم بعضاً فتواصلوا حتى بعود الكبريت مثلاً كأن يطلب الجار من جاره عود كبريت ليشعل ناراً للتدفئة أو لصنع الطعام.

هاجر إلى الكويت كثير من الناس، وقد جاؤوها منذ ستين أو سبعين سنة، فمنهم الألماني جورج دزيرزن الذي دخل الكويت بعد الحرب العالمية الثانية وعمل فيها موظفاً بوكالة شركة فولكس واغن، ووجد الكويتيين يذكرون ربهم ويقنعون بالقليل فرأى في سلوكهم صفات فاضلة كالقناعة، الى جانب صفات أخرى، فقال « لقد كنت اسمع الكويتي يحمد لله كثيراً ويكتفي بمالديه من مال فلا يطلب المزيد، وتمنى هذا الألماني بعد مضي نصف قرن أن يعيش بقية عمره على ارض الكويت ويُدفن فيها .

واحتضنت الكويت العرب، كمااحتضنت الجالية الأرمنية التي كانت ظروفها قاسية، ومنها الأرمني جاك اكوب برداقجيان فقد ترك بلاده بسبب الظروف الدامية وضياع الأرض في منتصف الخمسينات وركب الطائرة الى الكويت فقال « جئت لابني مستقبلي ولتحقيق آمالي وكنا نسمع عن الكويت أنها مستقرة وآمنة وان من يعمل فيها بإخلاص يضمن مستقبله ومستقبل أولاده «، وأحدهم وهو المفكر الفلسطيني محمد جلال عناية حلمَ بإنشاء مطبعة في غزة فجاء الى الكويت في العام 1956 لتأمين تكاليفها فأثار دهشته وإعجابه الانفتاح الفكري والسياسي فيها رغم تنوع مذاهب أهلها الدينية، وتفاوت أحوالهم الاجتماعية فهم يعيشون في سلام ومودة فيما بينهم، أما الانفتاح السياسي فكان يتجسد في شواهد ملموسة بعدم وجود جهاز للمباحث السياسية، ولجوء الكثير من أعضاء حزب تودة الشيوعي الإيراني الى الكويت بعد انقلاب الجنرال زاهدي على حكومة مصدق التي أممت النفط، كما لجأ إليها من جماعة الإخوان المسلمين الملاحقين في مصر في عهد عبدالناصر، وما أثار دهشته أيضاً عرض كتاب ‹رأس المال› لكارل ماركس الشيوعي في واجهة المكتبات في شارع الجهراء وفي ساحة الصفاة، وهناك من الإيرانيين من دخل الكويت بإبرة وخيط مثل فتح الله عبدالله سهرابي الذي قال « دخلت الكويت في العام 1961 على متن قارب شراعي بعد ان سمعت ان بها الخير الكثير لمن يريد ان يعمل بشرف وإخلاص ووفاء، وذكر أحد الإيرانيين «ان الكويت أغنت الجميع، دخلتها معي الصبر وحصلنا على الخير فقد بنينا بيوتاً في إيران ودرّسنا أولادنا وزوجناهم من خيرات الكويت»، بل حتى على المستوى الفني والشعر احتضنت الكويت الملحن الكبير احمد الزنجباري، جاء من زنجبار، وأحب تراب هذا الوطن، فأبدع بألحانه الرائعة والخالدة، فللمطرب سعود الراشد أغنيته الشهيرة التي تقول:

السحر في سود العيون لقيته،

والبابلي بلحظهن سقيته،

النـاثرات وما نثـرن لحظة،

بمجدر بين الضلوع مبيته.

كل هؤلاء وغيرهم وجد في الكويت ملاذاً آمنا يوفر لهم الرزق الكريم، فليحمد الجميع ربهم أنهم ولدوا وعاشوا في هذا الوطن المٌسمى الكويت .

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com