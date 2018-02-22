قصف الغوطة طال 13 مستشفى تنشط فيها “أطباء بلا حدود”

باريس – أ ف ب: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أن 13 مستشفى ينشط فيها أطباؤها تعرضت للقصف في الايام الثلاثة الأخيرة في الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام السوري.

وذكرت المنظمة في بيان، أول من أمس، أن 13 مستشفى وعيادة تعمل فيها تعرضت “للقصف” وتضررت او دمرت في الايام الثلاثة الاخيرة، محذرة من خطورة الاوضاع الانسانية في الغوطة الشرقية.

وطالبت الحكومة السورية والاطراف الاخرى في النزاع بان تتيح فورا وصول المعدات الطبية التي تحتاج اليها المرافق الصحية من اجل انقاذ الارواح، كما طالبت بابقاء الطواقم الطبية والمرضى في منأى من النزاع.