واشنطن – وكالات: لوّح كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بتقديم استقالته أمس، فيما قدم موظفان على التوالي استقالتهما، نتيجة اتهامات بالعنف الأسري، في فضيحة جديدة تثير تساؤلات بشأن قرارات الرئيس دونالد ترامب وتلطخ الدائرة المقربة منه.

واستقال كاتب الخطابات في البيت الابيض ديفيد سورنسن، نافيا اتهامات زوجته له بالعنف الاسري، وذلك بعد ساعات على توجيه انتقادات لترامب لتمنيه لسكرتير موظفي البيت الابيض روب بورتر “مسيرة رائعة”، عقب استقالته وسط اتهامات مماثلة.

وبورتر الذي ينفي اتهامات زوجتيه السابقتين، إحداهما نشرت صورة لها وحول عينها كدمة، عمل في قلب البيت الابيض خلال السنة الاولى من إدارة ترامب، رغم عدم حصوله على تصريح أمني كامل، واستقال من منصبه بعد ان اصبحت الاتهامات علنية.

وأجج ترامب المتهم بمضايقات او اعتداءات جنسية من قبل نحو عشرين امرأة، الفضيحة بعد ان أشاد ببورتر وقال إن أمامه مستقبل مشرق.

بدوره، أشاد كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي الذي كان على علم بالاتهامات، بسلوك بورتر في البيت الابيض، مؤكدا أن “كل شخص له حق الدفاع عن سمعته”.

أما المساعدة هوب هيكس، أكثر المقربين من ترامب، فقد ساعدت في صياغة الرد على الفضيحة بصفتها مديرة الاتصال، رغم ارتباطها بعلاقة غرامية ببورتر.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض راج شاه، ان البيت الابيض لم يكن يعلم بالاتهامات ضد سورنسن، مضيفا “واجهنا الموظف على الفور، نفى المزاعم واستقال”.

وفيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان ترامب والعديد من موظفي البيت الابيض، انزعجوا من دعم كيلي لبورتر، كشفت أن كبير موظفي البيت الأبيض، أبلغ مسئولين أميركيين اثنين بااستعداده لتقديم استقالته.

ونقلت عن المسئولين، قولهما إنهما لا يعتبران استقالة كيلي مؤكدة، حيث يستخدم كبير موظفي البيت الأبيض منذ بداية توليه المنصب التهديد بالاستقالة كورقة ضغط لتهدئة سلوك الرئيس ترامب، كما أنه لم يتقدم باستقالته رسميا، بالإضافة إلى تصريح كيلي، للصحافيين بأنه لم يعرض تقديم استقالته من منصبه.

على صعيد آخر، قدمت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل الاميركية راشل براند استقالتها من منصبها بعد تسعة اشهر فقط على توليها مهماتها.

من جهة أخرى رفض الرئيس ترامب نشر وثيقة سرية، أعدها الديمقراطيون وتدحض اتهامات كان ترامب قد وجهها مع برلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”، على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال ترامب، إن الرفض جاء بناء على توجيهات من مسؤولين في وزارة العدل، لأن المذكرة تحتوي على معلومات حساسة، قد يضر نشرها بالأمن القومي.

من جانبه ، قال المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكجان، إن المذكرة “تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة”.