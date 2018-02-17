قضية فساد جديدة هي الأخطر على نتانياهو

القدس – وكالات:

بدأت الشرطة الإسرائيلية أخيراً، تحقيقاً سرياً في ملف فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، معروف باسم “القضية 4000″، أو “بيزك” (شركة اتصالات بإسرائيل)، قد يكون الأخطر من نوعه على نتانياهو

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أول من أمس، أن “الملف 4000” يتعلق بتقديم نتانياهو تسهيلات مالية كبيرة لمالك شركة “بيزك” شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعماً إعلامياً كبيراً عبر موقع “واللا” الإلكتروني، الذي يملكه أولفيتش.

وأضافت إن “قضية الفساد 4000 نقلت من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الشرطة التي بدأت أخيراً، بإجراء تحقيق سري في الملف” المتورط فيه أيضا شخصيات مهمة.

وأشارت إلى أن “هذا الملف أقوى بكثير من الملفات الثلاثة السابقة وسيكون فيه مفاجآت وقد يحدث ضجيجاً وانفجاراً في الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط شخصيات كبيرة فيه”.