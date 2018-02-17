قطبا مدريد في مهمتين صعبتين بالليغا

يستضيف أتلتيكو مدريد فريق أتلتيك بيلباو اليوم أملا في مواصلة الضغط على برشلونة في الصدارة، ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني بشأن مهاجمه دييغو كوستا يعاني من مشكلة ونريد لكل لاعبينا التعافي بنسبة 100% قبل المشاركة.. نأمل أن يكون جاهزا اليوم».

ويخرج ريال مدريد لملاقاة ريال بيتيس بعد نجاحه في الاختبار القاري وفوزه على باريس سان جيرمان 3 /1 مساء الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريال المركز الرابع بالدوري الإسباني بفارق 17 نقطة خلف برشلونة، حيث تضاءلت فرصة الفريق بشكل كبير في الدفاع عن اللقب لكنه يسعى على أقل تقدير لإنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ولكن بيتيس يسعى لتعزيز حلمه في العبور إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل في ظل احتلاله المركز الثامن في جدول الترتيب وهو ما ينذر بمواجهة مثيرة.