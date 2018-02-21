الدوحة – وكالات: جددت قطر أمس، دعوتها إلى توقيع اتفاقية أمنية بالشرق الأوسط.

وثمن مجلس الوزراء القطري في بيان، أمس، الدعوة التي أطلقها الشيخ تميم بن حمد خلال مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة الماضي، إلى جميع دول الشرق الأوسط للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة.

وأعرب عن أمله “في أن تتجاوب دول منطقة الشرق الأوسط مع هذه الدعوة المخلصة وأن تسارع لعقد الاتفاقية الأمنية المقترحة”.

في غضون ذلك، وقع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أمس، مع نظيره التشادي شريف محمد زيني، مذكرة تفاهم تقضي بإعادة العلاقات الديبلوماسية ما بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، “نرحب باستئناف العلاقات الديبلوماسية بين قطر وتشاد، وعودة السفراء بين بلدينا الصديقين .. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن اليوم (أمس)، في الدوحة”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إنه “تم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر وجمهورية تشاد، يتم بمقتضاها استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وعودة السفراء فورا”.

وأضافت إن “هذا يمثل انتصاراً لديبلوماسية البلدين التي تقوم على مبادئ الحوار وتنمية المصالح المشتركة التي تعود بالخير والسلام والازدهار على الشعبين”.

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة “التواصل” الموريتانية ضلوع قطر في دعم الجماعات الإرهابية في مناطق شمال مالي، وأنها ساعدت في تهريب مجموعة من الإرهابيين من مالي إلي ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن الصحافي الفرنسي ريشار لابفيير، الذي رافق قوات بلاده التي تقاتل ضد الإرهابيين في مالي، قوله، إنه “شاهد طائرة تابعة للهلال الأحمر القطري تهرب مجموعة من الإرهابيين من شمال مالي إلى مكان آمن في ليبيا”.

وأضاف “غادرت الطائرة فور وصولنا، وكانت تحمل شعار الهلال الأحمر القطري وتحمل مجموعة من الإرهابيين الذين كان الجيش الفرنسي يقاتلهم”.

على صعيد آخر، احتفلت الدوحة أمس، بتدشين طابع بريد تذكاري مشترك بين تركيا وقطر، بمناسبة مرور 45 عاماً على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.