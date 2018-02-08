قطع صلاته وأسرع لمكان الصندوق

جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة ذات ليلة وقال له: يا إمام منذ أيام دفنت صندوق أموالي في مكان ما، وقد نسيت هذا المكان فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟

قال له الإمام: ليس هذا من اختصاصي يا بني انا اساعدك في حل مشكلة فقهية أو مسألة دينية، ولكن ما دمت قصدتني فلن اخيب ظنك في، اذهب هذه الليلة وتوضأ وقف بين يدي الله تصلي حتى الفجر.

فذهب الرجل وعقد النية لقيام الليلة كلها، وبعد ان قال الله اكبر وقرأ الفاتحة وقام من الركوع ثم سجد، واثناء سجوده، تذكر مكان الصندوق فقطع صلاته واسرع الى ذلك المكان ووجد امواله كاملة، وحمد الله كثيرا.

وفي الصباح ذهب الى الامام واخبره القصة وقال له الامام: ذلك هو الشيطان الرجيم، أبى عليك ان تقوم الليل كله وتقف بين يدي الله طويلاً.

تلك قصة حقيقية جاءت في الاثر تبين حقيقة الشيطان وعدواته للانسان وانه يجري مجرى الدم في العروق كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يحول بين الانسان وبين الصلاة والصالحات وفعل الخيرات.

عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا» قال: ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. رواه مسلم.