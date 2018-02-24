قمة خليجية أميركية في مارس المقبل

عواصم – رويترز، الأناضول، واس: يلتقي قادة السعودية والامارات وقطر بالرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشهرين المقبلين في إطار جهود واشنطن لحل الخلاف الخليجي.

وقال مسؤول أميركي كبير، في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء إن :”ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ،سيزوران واشنطن للقاء ترامب في مارس المقبل، تعقبهما زيارة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أبريل المقبل.

وأضاف إن “جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام (بحلول فصل الصيف) فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الاوسط وايران”.

من جانبه، قال مسؤول أميركي ثان “نتطلع الى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الستراتيجية الاخرى مثل ايران”.

من جهته، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الخليجية تيموثي ليندركينغ :”إن الرئيس الأميركي يريد إنهاء الخلاف الخليجي ويتطلع لتعاون الشركاء الخليجيين مع إدارته لحل الأزمة خلال الأشهر المقبلة”.

وفي الدوحة، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس، عضو اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب الأميركي كريس ستيوارت، حيث استعرضا العلاقات الستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، لاسيما المتعلقة بتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.