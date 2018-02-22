قمة ساخنة بين اتحاد جدة والشباب بكأس خادم الحرمين

الرياض-أ ف ب: يلتقي الاتحاد مع ضيفه الشباب اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم.

ويتطلع الاتحاد ثاني افضل المتوجين بلقب المسابقة مع الهلال (8 لكل منهما) إلى تخطي عقبة ضيفه الصعبة وبلوغ نصف النهائي ومن ثم المنافسة على اللقب خصوصا وأنه يملك رغبة كبيرة لانقاذ موسمه بعد أن انتهت آماله في المنافسة على لقب الدوري.

من جهته، يأمل الشباب، صاحب 3 القاب في المسابقة اخرها عام 2014، في مواصلة مشواره بثبات والوصول لأبعد نقطة ممكنة رغم تراجع مستوياته ونتائجه مؤخرا.

ويخوض الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13)، اختبارا صعبا غدا عندما يلتقي مع الفيحاء في مباراة محفوفة بالمخاطر على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة.

وكان الفيحاء الذي يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 28 نقطة، اجبر الاهلي على التعادل الإيجابي 1-1 قبل أسبوع، وهو يرغب في مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الأرجنتيني غوستافو كوستاس حيث ويطمح في عرقلة ضيفه من جديد وحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

أما الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فرغم مستوياته المتذبذبة إلا أنه حقق فوزا مهما على الجزيرة الاماراتي 2-1 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا وبالتالي لن يرضى بغير الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي الاحد عندما يلعب القادسية مع الفيصلي.

وكان القادسية جرد الهلال من اللقب عندما تغلب عليه 1-صفر في ثمن النهائي.