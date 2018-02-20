بيروت – “السياسة” والوكالات:

توافق رئيس الجمهورية ميشال عون ونظيره العراقي فؤاد معصوم أمس، على ضرورة بذل جهود عربية ودولية مشتركة لمكافحة الإرهاب بطريقة فعالة ونهائية، ترتكز ليس فقط على القضاء على الإرهابيين، بل أيضاً على مكافحة الأسباب والعوامل المسهِّلة لنشوء الفكر الإرهابي وتنظيماته.

وإذ أشار عون خلال القمة الرئاسية التي جمعته مع معصوم في ببغداد، إلى أن الأزمات التي مر بها العراق “حالت من دون تعزيز تعاوننا ودفعه قدماً”، فإنه أكد أن مرحلة التعافي التي يعيشها العراق ستعيد العلاقات اللبنانية – العراقية إلى أفضل مستوياتها.

وشدد على أن لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق، وضد كل المشاريع والنزعات التي تهدف إلى تهديد وحدة كيانه.

وجدد التأكيد “على أهمية توحيد الموقف العربي، ونحن على أبواب انعقاد القمة العربية المرتقبة في السعودية، وعلى ضرورة الدفع باتجاه المصارحة الجدية بين الدول الشقيقة تمهيداً لتحقيق المصالحة الحقيقية بينها”.

وأشار إلى ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، مؤكداً موقف لبنان الموحد والصارم إزاء هذه التهديدات والاستفزازات المرافقة لها، والقاضي بمواجهتها بكافة السبل المحقة والمتاحة له، دفاعاً عن حقوقه المشروعة بأرضه ومياهه، والتي تضمنها له المواثيق والقوانين الدولية.

من جهته، أكد معصوم أن العلاقات بين العراق ولبنان إضافة إلى أنها تاريخية، هي ثقافية وسياسية وفكرية، مشدداً على أن ما يربط البلدين مبني على احترام نموذج التعددية والعيش المشترك، ومعرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في كافة المجالات.

ووجه عون خلال المحادثات دعوة لمعصوم لزيارة لبنان، وعد بتلبيتها في أقرب وقت.

وقرر الجانبان تشكيل لجان مشتركة لمتابعة النقاط والمواضيع العالقة في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر في وزارة الصحة العراقية أن عدد المصابين المسلجين رسمياً في العراق بمرض نقص المناعة البشري “الإيدز” يبلغ 241 مصاباً، مشيرة إلى مخاوف من تفشي المرض، بسبب التقاليد الاجتماعية التي تمنع بعض المرضى من إجراء الفحوصات الطبية.

على صعيد آخر، أكدت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير، أمس، أن على السلطات العراقية تعزيز نفوذها بوجه الفصائل المسلحة في منطقة سنجار، ما يتيح عودة الأقلية اليزيدية التي تعرضت للاضطهاد على أيدي تنظيم “داعش”.

وأوضحت أن “الاستقرار الكامل في سنجار لا يتحقق إلا من خلال عودة فاعلة للحكومة العراقية ولعبها دور الوسيط بين الفصائل المختلفة وإعادة الحوكمة المحلية وفتح المسار أمام عملية إعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين ووضع حد للتدخلات الأجنبية”.

في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أعداداً من النازحين في العراق بدأوا في العودة إلى مناطقهم بالتزامن مع انتهاء مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الاسبوع الماضي.

ميدانياً، قتل مدنيان أمس، جراء انفجار لغم من مخلفات “داعش” في الموصل، فيما ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من المشتبه بانتمائهم لـ”داعش” في محيط منطقة السعدونية بقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.