قمة “فتاف” تدعو للتحرك ضد إيران لدعمها وتمويلها للإرهاب

دعت منظمة “متحدون ضد إيران النووية” غير الحكومية في الولايات المتحدة، قمة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “فتاف” المنعقدة في باريس، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة جرائم إيران المتعددة المتعلقة بدعم وتمويل الإرهاب.

ونقل موقع “العربية. نت” عن المنظمة، تأكيدها في رسالة وجهتها لقمة باريس، على أنه بالرغم من المحاولات الجزئية التي قام بها الرئيس حسن روحاني لتكييف النظام المصرفي الإيراني مع النظام العالمي، تواصل طهران من خلال مؤسساتها المالية توفير التمويل لمجموعات مثل “حزب الله” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وطالب الموقعون على الرسالة، بإجراءات جدية وصارمة ضد جرائم إيران لغسيل الأموال ودعم الارهاب.

ومن بين الموقعين كل من الحاكمين الأميركيين السابقين جيب بوش وبيل ريتشاردسون، والوكيل السابق لوكالة المخابرات المركزية “سي آي إي” مايكل موريل، بالإضافة الى وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي.