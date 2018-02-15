عواصم – وكالات: أعلنت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سورية، أمس، أن قوات أميركية تمركزت في معمل غاز “كونوكو”، لمواجهة أي هجوم محتمل من جانب مليشيات إيرانية على المعمل الكبير الخاضع لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقالت مصادر محلية سورية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن الميليشيات الإيرانية استمرت، بعد الضربة الأميركية، في قصف مواقع حزب الاتحاد الديمقراطي بمحيط الحقل، فيما رد التنظيم بقصف شديد على مواقع الميليشيات في بلدات خشام ومراط شمالي دير الزور.

وأضافت المصادر إن قوات أميركية تمركزت في معمل غاز “كونوكو”، لمواجهة أي هجوم محتمل، فيما نفذت طائرة أميركية، فجر أمس، غارة على مواقع للميليشيات الإيرانية في بلدة خشام.

في سياق متصبل، ذكرت وسائل اعلام حكومية تركية أن القوات التركية أقامت “نقطة مراقبة” سادسة في محافظة إدلب السورية في إطار جهودها لخفض التصعيد في النزاع السوري.

والنقطة، وهي مركز ينتشر فيه عدد قليل من الجنود لرصد أي اشتباك، أقيمت في بلدة معرة النعمان التي تبعد نحو 70 كلم عن الحدود التركية في المحافظة الواقعة في شمال غرب سورية.

على صعيد آخر، انتهى العمل باتفاق (منطقة خفض التصعيد) في مدينة (الرستن) بريف (حمص) الشمالي، وأمهل الجيش السوري مقاتلي المعارضة 24 ساعة لتسليم سلاحهم أو استئناف العملية العسكرية.

من جهة أخرى، أعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية، مساء أول من أمس، لطائرات استطلاع اسرائيلية في أجواء منطقة القنيطرة جنوب سورية، في خطوة سبق أن تكررت مرات عدة خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”، أن “الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة وتجبرها على مغادرة الأجواء”.

إلى ذلك، حذرت إسرائيل من أنها سترد بشكل صارم جدا في حال استخدم نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية قرب حدودها.

وجاء التحذير في برقية وجهتها وزارة الخارجية الى عدد من سفراء إسرائيل في الخارج لتسليمها إلى المسؤولين في البلدان التي يتواجدون بها”، فيما لم يتم تحديد اسماء هذه البلدان.

وأشارت إلى أن “تموضع ايران في سورية قد يزيد من انتهاكاتها للسيادة الاسرائيلية ما سيؤدي بدوره الى تصعيد الأوضاع في المنطقة باسرها، الامر الذي لن تسمح به اسرائيل التي ستدافع عن سيادتها وسلامة مواطنيها “.

وطلبت اسرائيل من المجتمع الدولي أن “يمارس الضغوط على ايران لوقف محاولتها ايجاد حلقة خانقة حول اسرائيل بواسطة منظمة حزب الله الارهابية في سورية ولبنان، حيث يجب العمل من أجل منع هذه المنظمة من الحصول على صواريخ قادرة على ضرب الأهداف بدقة”.

وأكدت انه “ينبغي على دول العالم العمل كل ما بوسعها من اجل سحب القوات الايرانية من الساحة السورية، والحد من نفوذ طهران في هذا البلد”.

ومساء أول من أمس، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هايلي خلال اجتماع للمجلس حول الأزمة المتفاقمة في سورية، “يمكن لروسيا دفع النظام السوري للالتزام بالسعي إلى سلام حقيقي في سورية، وحان الوقت لكي تستخدم روسيا ذلك النفوذ لدفع نظام الأسد للقيام بما لا يريد صراحة القيام به”.

واتهمت هايلي موسكو بانها لا تتخذ خطوات كافية لوقف هجمات النظام السوري بما فيها تلك “الكيماوية” ضد السكان المدنيين، مشددة على ان “نظام الاسد لا يرغب بالتوصل الى السلام، ويجب على روسيا ان تغيّر اجراءاتها من اجل اقناعه” بالتوصل الى حل لهذا النزاع.

واعتبرت أن “نظام بشار الاسد تحول الى واجهة لايران وحزب الله” اللبناني، مضيفة إنّ لدى “إيران وحزب الله خططا، وينويان البقاء في سورية”.

واحتجت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في بيان على هذه الانتقادات.

من جانبه، دعا الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا الى وقف التصعيد و”خفض التوتر على نحو فوري”.

واشتكى السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، من أنّ هناك “دائما أموراً تُطلب” من روسيا، مضيفاً إنّ على الولايات المتحدة وحلفائها أن تستخدم في المقابل نفوذها لتخفيف أعمال العنف.

وقال نيبنزيا إنّ الضربة التي وجهها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للقوات الموالية للنظام السوري في منطقة دير الزور شمال شرق سورية شكّلت “هجوما غير مبرر”.