الشارقة – سوزان ناصر

توجت الكويت بفضية وبرونزية في ختام منافسات العاب القوى التي اقيمت اول من امس، ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك على أرضية مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وفي منافسات الوثب الثلاثي حققت الجزائرية كوثر سلمى ذهبية المنافسة بمسافة (11,80) م، فيما نالت الميدالية الفضية المصرية أسماء محمد من نادي بورفواد بمسافة (11,37) م، لتكتفي لاعبة نادي الفتاة الكويتي مريم كاظم بالميدالية البرونزية بمسافة (10,32) م.

وفازت العمانية السناوي ضحي من نادي الخابور الرياضي بمسابقة إطاحة المطرقة مسجلة مسافة (34,87)م، منتزعة ذهبية المنافسة، لتحلّ بمركز الوصافة لاعبة الفتاة مريم العنزي بمسافة (34,26)م وتحرز الميدالية الفضية، لتكتفي البحرينية أمينة سلطان المبارك، من نادي البسيتين بالميدالية البرونزية بمسافة (28,22)م.

وفي سباق 100 م عدو، فازت العداءة جواهر فريد عبد الله، من نادي الشارقة بالذهبية بزمن وقدره (14,59) ثانية، لتحلّ بالمركز الثاني مواطنتها وزمليتها بالنادي مهرة عبد الرحيم بزمن (14,65) ثانية، فيما حصدت البرونزية الكويتية رهف حسين بزمن (15,57) ثانية.

وتوج فريق البسيتين البحريني بلقب وكأس بطولة ألعاب القوي بـ11ميدالية ملونة منها ست ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وأربع برونزيات، فيما حل فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني من الجزائر بالمركز الثاني برصيد عشر ميداليات ملونة منها أربع ذهبيات، وست فضيات، ليحصد فريق نادي الخابور الرياضي العماني المركز الثالث برصيد خمس ميداليات ملونة منهم ذهبية واحدة وفضة وبرونز.

وحقق كلّ من أندية بورفؤاد المصري 3 ميداليات بواقع ذهبية، وفضيتين، وأحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة 3 ميداليات، ذهبية، وبرونزيتين، فيما حصد نادي الفتاة خمس ميداليات فضية و4 برونزيات.

تألق مصري في السلة

عزز نادي سبورتينغ المصري صدارته في الترتيب العام لمسابقة كرة السلة، بتسجيله للنتيجة الأعرض في البطولة متخطياً حاجز المئة نقطة بعد تحقيقه لانتصارٍ عريض على نادي جدة يونايتد السعودي بواقع «108-68»، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة السادسة، وقبل الختامية في الدور التمهيدي.

كما شهدت الجولة مواصلة كل من ناديي الشارقة الرياضي للمرأة، وشباب الفحيص الأردني للصدارة، بعد الفوز الذي حققته سيدات الشارقة على المواهب البحريني «78-66»، وتحقيق الأردنيات لانتصارٍ صعب على الفتاة الكويتي «74-70».

وبنتائج الجولة، واصل سبورتينغ المصري سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة كرة السلة للنسخة الرابعة، وبات الفريق الوحيد الذي لم يتجرع طعم الهزيمة، عقب تحقيقه العلامة الكاملة برصيد ثمانية نقاط من أربعة انتصارات معتلياً صدارة الترتيب العام، بفارق النقطة الواحدة عن أثنين من ملاحقيه تشاركوا النقطة السابعة، قبل أن يفصل فارق النقاط في تحديد هوية المراكز، حيث منح فارق النقاط سيدات الشارقة المركز الثاني المؤقت بفارق (+109 نقطة) حققتها من تسجيلهن عن مدار المنافسات في الدور التمهيدي لـ 325 نقطة مقابل تلقي سلتهن لـ 216.

فيما حرم فارق (+25 نقطة) فريق شباب الفحيص الأردني التقدم أكثر من المركز الثالث، وليتراجع كل من المواهب البحريني إلى المركز الرابع برصيد ستة نقاط هي ذاتها رصيد الفتاة الذي اختتم مبارياته في التمهيدي وودع البطولة بعد أن فقد فرصة المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى المباراة النهائية، وليرافقه جدة يونايتد السعودي الذي انهى مبارياته في البطولة واكتفى برصيد الخمس نقاط والمركز الأخير.

