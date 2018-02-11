كأسان للدواس والعبدالرزاق في الدراجات المائية بالإمارات

حقق متسابق الدراجات المائية الكويتي راشد الدواس وزميله يوسف العبدالرزاق كأسي المركز الاول والثالث في الجولة الثالثة من بطولة موسم الامارات 2018 التي اختتمت اول من امس في مدينة الشارقة. واعرب المتسابق راشد الدواس في تصريح صحافي عقب انتهاء السباق عن بالغ سعادته لتحقيق كاس المركز الاول في فئة (جي بي 4) وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام للنقاط. وأضاف ان رفع علم الكويت على منصات التتويج وللمرة الثالثة هو تاكيد على إمكانيات المتسابقين الكويتيين في هذه المحافل الرياضية الإقليمية. وأشار الى فوز زميله المتسابق يوسف العبدالرزاق بكأس المركز الثالث في فئة (جي بي 1) والذي شارك في دراجة التمرين حيث لم تكون الدراجة الرئيسية جاهزة للسباق “وكاد ان يحقق المركز الثاني لولا سوء الحظ”.

وذكر ان الجولة الرابعة من البطولة ستقام بعد اسبوع في العاصمة ابوظبي متمنيا التوفيق لباقي زملائه حمود المضيان وعبدالعزيز النجدي اللذين لم يحالفهما الحظ خلال هذه الجولة مشيدا بالقائمين على تنظيم السباق لما قاموا به من عمل احترافي في تطبيق اللوائح والقوانين. يذكر ان موسم الامارات للدراجات المائية 2018 مكون من سبع جولات حيث انطلقت الجولة الاولى قبل شهر وستكون الجولة الختامية بداية شهر ابريل المقبل.