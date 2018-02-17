كأسان للدواس والمضيان بدراجات الإمارات المائية

حقق راشد الدواس المركز الثاني في ختام الجولة الرابعة لبطولة الامارات الدولية للدراجات المائية والتي اقيمت اول من امس على شاطئ جزيرة ياس في العاصمة الاماراتية ابوظبي، فيما حقق زميله حمود المضيان المركز الثالث.

واعرب الدواس عن رضاه بتحقيقه المركز الثاني في فئة (جي بي 4) خصوصا في ظل محافظته على صدارة ترتيبها العام في مجموع النقاط.

وأوضح ان تراجعه الى المركز الثاني جاء لأسباب فنية وميكانيكية تعرضت لها دراجته خلال المرحلة الاولى من السباق الا انه استطاع ان يعوض ذلك خلال المرحلة الثانية.

وأشار الى تحقيق زميله حمود المضيان كاس المركز الثالث في فئة (جي بي 2) والتي تعتبر اكبر فئة في عدد المشاركين حيث تتقارب كافة مستويات الدراجات ويعتمد في هذه الفئة بشكل كبير على امكانيات المتسابق لا سيما الخبرة واللياقة البدنية.

وذكر أن زميليه يوسف العبدالرزاق الذي شارك في (فئة جي بي 1) وعبدالعزيز النجدي الذي شارك في فئة (جي بي 2) تعرضت دراجاتهما المائية لأعطال فنية حالت دون صعودهما منصة التتويج، ومن المقرر ان تقام الجولة الخامسة للبطولة التي تشمل سبع جولات مطلع مارس المقبل في امارة دبي.