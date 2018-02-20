كأسا الجابر والحمود لـ برج وزوين بالفروسية

اقتنص الجواد «برج الدعية» لإسطبل الدعية العائد الى الشيخ عبد الله السلمان، بقيادة توفيق، كأس المغفور له أمير الكويت الراحل، الشيخ أحمد الجابر، لجياد مختلط كلاس 2، على مسافة 2000 متر، بزمن 2.12.8 دقيقة، متقدماً على «ميراج» للبتال، و«الزين شمة» للنشاما، و«ود خالد» للسرور، في الشوط الخامس، ضمن منافسات الإجتماع الـ 16 لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

وقام الشيخ مالك الفيصل الذي ناب عن والده محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بتسليم الكأس الى إسطبل الدعية، بحضور أعضاء الهيئة العليا لسباق الخيل يوسف الكندري وناصر بورسلي وطارق النصف.

ونجح الجواد «زوين» لإسطبل النشاما العائد الى الشيخ جابر الحمود، بقيادة كريم وهابي في الفوز بكأس محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود لجياد مختلط للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1400 متر، بزمن 1.38.0 دقيقة، في الشوط الرابع.

وفاز الجواد «سيهوج» لإسطبل النشاما بقيادة عبد الله الفراج، في الفوز بتحفة نادي الصيد والفروسية في الشوط الثالث، لجياد مختلط كلاس 4، على مسافة 1200 متر، بزمن 1.14.1 دقيقة.

وتمكن الجواد «المقرب» لاسطبل الدعية بقيادة توفيق، في الفوز بتحفة نادي الصيد والفروسية في الشوط الثاني، لجياد مختلط كلاس 3، على مسافة 1600 متر، بزمن 1.44.1 دقيقة.

وفي الشوط الأول لجياد مختلط إنتاج محلي، على مسافة 2200 متر، جاء في المركز الأول الجواد»منيفة«للمطوع بقيادة فيصل الفرماوي، بزمن 2.41.8 دقيقة.

وعبّر عضو الهيئة العليا لسباق الخيل ناصر بورسلي عن سعادته للمنافسة القوية بين جياد الدعية والنشاما، للفوز بكأسي الحمود والجابر، بالإضافة الى تحفة نادي الصيد والفروسية في الشوطين الثاني والثالث، وبين بأن الجميع كان يترقب المنافسة القوية والمثيرة والتي كانت متوقعه في سباق الاجتماع السادس عشر.