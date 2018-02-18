كأسا الحمود والجابر في الاجتماع الـ 16 للفروسية اليوم

تنطلق في الساعة 3:00 عصر اليوم منافسات الإجتماع الـ 16 لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية بمشاركة 50 جواداً وفرساً على 5 أشواط.

وتتجه الأنظار الى الشوطين الرابع والخامس، حيث يتنافس 10 جياد مختلط عربي في الشوط الرابع على مسافة 1400 متر للفوز بالكأس المقدم من محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، ويتنافس إسطبل النشاما بثلاثة رؤوس وهى «زوين»، و«مجنون»، و«ديجو كيت»، فيما يتنافس 8 جياد من المختلط كلاس 2 في الشوط الخامس على كأس المغفور له باذن الله الشيخ أحمد الجابر أمير الكويت الراحل على مسافة 2000 متر.

وقيد 6 رؤوس في الشوط الأول لجياد الإنتاج المحلي على مسافة 2200 متر، فيما يشارك في الشوط الثاني على لجياد المختل على مسافة 1600 متر 12 رأساً، ويشهد الشوط الثالث مشاركة 14 جوادا من المختلط على مسافة 1200 متر.

وأصدر مكتب تسجيل الخيل بالنادي إحصائية الفرسان والمدربين والملاك حتى الاجتماع الثالث عشر، والتي شهدت تصدر المدرب شعلان ترتيب المدربين بتحقيقه المركز الأول برصيد 15 نقطة، تلاه حمد الكندري (14 نقطة)، والشيخ جابر الحمود (8 نقاط)، فيما تصدر اسطبل الدعية ترتيب ملاك الخيل برصيد (15 نقطة)، متقدماً على النشاما (9 نقاط)، والملا (7 نقاط)، وأبناء نايف الدبوس ودسمان (6 نقاط).

وتصدر الجوكي توفيق ترتيب الفرسان برصيد 11 نقطة، تلاه موغان (10 نقاط)، وعلي (8 نقاط)، والفروماوي (7 نقاط).

وعبّر عميد اسطبل الدعية الشيخ عبد الله السلمان عن سعادته بتصدر الإسطبل دوري النقاط حتى الإجتماع الـ 13 بفضل الإعداد الجيد قبل إنطلاق الموسم الحالي، حيث تم دعم الاسطبل بعدد من الخيول من المزادات الأوروبية.