كأس ولي العهد بفروسية الأحمدي اليوم

كتب – حمد الفراج:

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته مهرجان نادي الأحمدي للفروسية للموسم الرياضي 2017-2018 وقد أناب سموه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد لحضور حفل تسليم الكأس لسباق الخيل في الثالثة من عصر اليوم على مضمار الشيخ عبدالله الجابر.

وتترقب جماهير رياضة الفروسية بكل شغف سباق مهرجان كأس ولي العهد عصر اليوم، حيث يشتمل الاجتماع الخامس عشر على خمسة اشواط قوية وساخنة، ويعتبر الشوط الخامس الرئيسي أهمها على الإطلاق والذي خصص لقروب 2 وقيده فيه 19 رأسأ من اطايب الخيول، وستبدأ الاثاره والنديه في الشوط الاول المخصص لكلاس 3 على مسافة 1200 متر وقيد فيه عشرة رؤوس، وفي الشوط الثاني سنكون على موعد مع المتعة والتشويق مع جياد المبتدئات الذين يتنافسون بقوه في مسافة 1200 متر، اما بالنسبه للشوط الثالث فقد ارتأى مجلس الادارة منح الخيالة الكويتين الفرصة بتخصيص شوط لهم بمسافة 1600 متر.

و تتواصل الاثآره والمتعة في الشوط الرابع حيث سيحتدم الصراع الشديد بين خيول القروب 3 بمسافة 2000 متر.

من جانبه وصف هايف الحويلة رئيس مجلس الادارة سباق مهرجان كأس ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بالمناسبة الغالية على قلوب جميع منتسبي وسط الفروسية، وقال بأن اهل الخيل يحرصون كل الحرص على المشاركه في هذا الاجتماع لكونه يحمل اسما عزيزا على الجميع، وتابع يقول بأن اعضاء مجلس الاداره واللجان الفنيه بذلوا قصارى جهوده لاستعداد لهذا المهرجان.