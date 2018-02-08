«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف سندات بنك برقان عند BBB

أكدت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس تصنيف سندات الدين المُساند المُصدرة من قبل بنك برقان والمتوافقة مع اتفاقية (بازل 3)، بقيمة 100 مليون دينار عند الفئة «BBB»، بنظرة مستقبلية مُستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن تأكيد التصنيف يأتي ليُرسخ أن السندات عبارة عن أدوات دين مُساندة، نظراً لقدرة ورغبة السلطات الكويتية في تقديم الدعم اللازم إلى النظام المصرفي بالبلاد عند الحاجة.

ويدعم تصنيف السندات زيادة رأس مال البنك في عام 2016 وجودة أصول القروض المُرضية لدى «برقان»، بما في ذاك تغطية احتياطي خسائر القروض القوية للقروض المُتعثرة، فضلاً عن السيولة المُريحة التي يدعمها التمويل العالي من ودائع عملاء البنك.

وأضاف التقرير أن التحسن العام في الربحية المُتكررة للبنك، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته في عام 2016، فضلاً عن امتياز الأعمال التجارية القائمة، وقاعدة الأصول المتنوعية لـ»برقان»، وعوائد الإيرادات الجغرافية، كللها عوامل دعم أيضاً للتصنيف.