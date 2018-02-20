كازاخستان: “أستانا 7” في مارس

موسكو – أ ش أ: أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، أمس، أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لحل الأزمة السورية، قد يعقدون اجتماعا حول سورية في أستانا منتصف مارس المقبل.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك”، عن رئيس دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور زيناكوف، قوله للصحافيين “تلقينا اقتراحا بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة، أحد الاقتراحات بشأن تحديد الموعد قد يكون منتصف مارس، ونتوقع الحصول على تأكيد رسمي”.

وأصاف أن “الجولة السابعة من المحادثات حول سورية في أستانا، قد تكون بعد هذا الاجتماع والاتفاق على التاريخ سيتم تحديده لاحقا”.