كازاخستان ومصر تبحثان التعاون البرلماني

القاهرة – أ ش أ: أكد سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساغالييف، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مجلس النواب المصري، الذي له تاريخ غني من الخبرة يصل إلى 150 عاما.

وعبر إيساغالييف عن شكر بلاده للقيادة المصرية، لدعمها المستمر للمبادرات الإقليمية والدولية لكازاخستان، مشيدا بعمل الهيئة التشريعية بمجلس النواب المصري، التي أصدرت قوانين هامة استهدفت دعم الممارسات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للسفارة الكازاخية بالقاهرة، بشأن لقاء إيساغالييف مع رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أن اللقاء تناول سبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين البرلمانين المصري والكازاخي، واقتراح تكثيف عمل مجموعة الصداقة المصرية – الكازاخية، فضلا عن تنظيم الزيارات المتبادلة بين نواب برلماني البلدين.