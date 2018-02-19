كتب – خالد العنزي:

يلتقي الكويت «حامل اللقب» في السابعة من مساء اليوم، مع كاظمة في المباراة النهائية على لقب درع الدوري الممتاز للكرة الطائرة، في المباراة التي ستقام على صالة نادي الكويت، التي يسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة مساء بين القادسية والعربي على نفس الصالة.

وجاء تأهل الكويت الى المباراة النهائية بعد فوزه على «الاخضر» 3-1 في المربع الذهبي، الذي تأهل من خلاله كاظمة بفوزه على القادسية بالنتيجة نفسها.

وتأهلت الفرق الاربعة (الكويت والقادسية وكاظمة والعربي) الى المربع الذهبي بحصولهم على المراكز من الأول الرابع على التوالي.

في المباراة النهائية، يطمح «الابيض» الذي يعيش أفضل حالاته كونه حامل لقب جميع البطولات المحلية بالموسم الماضي الدوري وكأس الاتحاد وكأس السوبر، الى الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد الذي تعاقد مع النادي مع بداية الموسم الماضي وكان فال خير على الفريق وقاده الى منصات التتويج، بفضل دعم ادارة النادي ورئيس الجهاز محمد النصف بتوفير المعسكرات الخارجية والداخلية ودعم صفوف الفريق بعناصر القوية.

بكل تأكيد لن يرضى نجوم «العميد» الا بتحقيق الفوز وإقتناص اللقب، بعد الفوز بلقب البطولة التنشيطية بداية الموسم الحالي.

بدوره، يدخل كاظمة اللقاء وفي البال، السجل المميز والحافل بالألقاب بقيادة مدربه الصربي ألكسندر بيليتش الذي يشهد الجميع له بتحقيق طفرة كبيرة مع «البرتقالي» منذ تولي المهمة منذ أكثر من 7 سنوات، وكان الفريق أقرب المنافسين على اللقب بجانب القادسية والكويت.

ويبدو جلياً مدى العزيمة والإصرار لدى نجوم كاظمة لتحقيق اللقب الذين سيكون دافعا لهم في المنافسة على بطولة الكأس التي ستبدأ الشهر المقبل.

وفي المباراة الثانية، ستكون المنافسة قوية بين القادسية والعربي للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما فشل الفريقان في التأهل الى المباراة النهائية.

القادسية قدم مستويات قوية في الدور الأول، وكان في الصدارة، وكانت المنافسة قوية بينه وبين الكويت للفوز بالمركز الأول للتأهل الى الدور نصف النهائي، وبناء عليه تصب الترشيحات الى فوز «الأصفر» اليوم والذي يقوده التونسي محمد كعبار.

في المقابل سيدفع مدرب «الأخضر» الوطني سعد يعقوب بكل أوراقه من أجل تحقيق المركز الثالث، وصعود الفريق الى منصة التتويج.

المحافظة على اللقب

من جانبه، أكد منصور الشمري مدير الفريق الاول لطائرة العميد، ان اللاعبين عازمون على بقاء درع دوري الطائرة في كيفان، وانهم لن يتنازلون عنه ابدا.

واضاف: «بعد ان قدم فريقنا المستوى المتميز طوال مراحل الدوري الممتاز، وصعد للمربع الذهبي كأول الترتيب، سيقاتل بكل قوته لتحقيق اللقب الثاني على التوالي خاصة بظل الدعم الكبير واللامحدود من قبل ادارة النادي ورئيس الجهاز محمد النصف، وبوجود جهاز فني صاحب خبرة كبيرة بقيادة التونسي خالد بلعيد».

وطالب الشمري من جماهير الابيض حضور اللقاء ومؤازرة اللاعبين للوصول الى الفوز.

بدوره، اوضح صادق القطان مدير الفريق الاول لطائرة «البرتقالي» ان فريقه جاهز لموقعة كيفان، بعد التدريبات المكثفة التي خاضها على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر الداخلي، متمنيا ان يحقق كاظمة درع الدوري اليوم.

ونوه القطان الى حضور اعضاء مجلس ادارة النادي تدريبات الفريق الاخيرة، وذلك لرفع معنويات اللاعبين ومؤازرتهم بهذه المباراة المهمة على اللقب.