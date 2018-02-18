كتب – محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

عطل كاظمة كاظمة مسيرة السالمية نحو المقدمة وتغلب عليه 2 / 1 ضمن الجولة ال 11 لدوري فيفا، ليرفع السفير رصيدة 12 نقطة وبقي الرهيب عند 18 نقطة، سجل هدفي البرتقالي فاندرلي 68 وناصر فرج 78، وللسماوي عدي الصيفي 7.

وفي المباراة الثانية اكتسح التضامن نظيره الجهراء بستة اهدف مقابل ثلاثة، ليرفع العنيد رصيده الى 9 نقاط وبقي ابناء القصر الاحمر عند 16 نقطة، سجل السداسية فيصل عجب هاتريك 16 من ضربة جزاء و34 و80، وراشد المطيري 36 وايغور 71 ويوسف العنيزان 79، وللخاسر رومالد 22 وحمود ملفى 68 وفيصل زايد 83.

وعن احداث مباراة كاظمة والسالمية اندفع الفريقين سريعا بحثا عن خطف زمام المبادرة الهجومية، متسلحا بالنهج الهجومي لكليهما عبر نهج 4-2-3-1 وتبادل الفريق الهجوم في محاولتين الا ان السالمية الاكثر تركيزا نجح في استغلال الخروج الخطأ لحارس كاظمة حسين كنكوني ليسجل عدي الصيفي هدف السبق بالدقيقة 7 اثر تمريرة فهد مرزوق البينية.

وحاول كاظمة شن هجمات منظمة معولا على ناصر فرج وعمر الحبيتر مع مشاري العازمي بالمقابل انتهج السماوي سياسة الهجمات العكسية لاستغلال المساحات خلف دفاعات البرتقالي عبر تفوق عدي الصيفي وشاهين الخميس من ناحية السرعة.

ومع الدقيقة 26 ومن هجمة منظمة كاد سلطان صلبوخ يعادل النتيجة الا ان العارضة تكفلت بابعاد الكرة لتصل لحمد حربي يسدد مجددا ويبعدها غازي القهيدي قبل ان تسكن الشباك، وشارك البيروفي هيرنان في كاظمة ، وشهدت الدقائق الاخيرة اعتراض من كاظمة بعد اعاقة عتيق مطالبين بانذار شاهين الخميس، وامتد الامر للمقصورة عبر مشادة كلامية مع الحكم علي محمود.

مرت الربع ساعة الاولى من الشوط الثاني من دون تهديد حقيقي على المرميين ليلجا مدربا الفريقين لدكة البدلاء فدفع كاظمة بفاندرلي بدلا للحبيتر وشارك نايف زويد مكان شاهين الخميس.

وترجم فاندرلي رؤية مدربه بادراك التعادل بالدقيقة 68 اثر عرضية اليكس ليما، بعدها دفع السالمية بفراس الخطيب بديلا لاحمد ديب.

ومع الدقيقة 78 ومن هجمة عكسية سريعة اضاف ناصر فرج ثاني اهداف السفير بعد انفراده بالحارس سطام الحسيني اثر تمريرة هرنان.

وبالعودة الى مجريات لقاء التضامن مع الجهراء جاءت البداية سريعة من جانب الضيوف وتمكنوا من تهديد مرمى بندر سليمان حارس الجهراء في أكثر من مناسبه ابرزها بعد مرور تسعة داقائق اثر انفراد صريح من يوسف العنيزان لكنه تعامل مع الكرة برعونة وذهبت بجوار القائم٠

وواصل التضامن أفضليته بفضل تحركات خط وسطه بقيادة المشاكس مشعل الشمري في الجهة اليمنى وراشد المطيري في الطرف الايسر والمحترف ايغور من العمق لتمرير الكرات الى الثنائي العنيزان وفيصل عجب، وحصل الشمري على ركلة جزاء في الدقيقة ١٦ انبرى لها عجب ببراعة وسددها قوية على يسار سليمان مسجلا الهدف الاول ولم تهدأ مكينة التضامن بعد الهدف بل عززوه بالثاني عن طريق عجب من تمريرة المطيري اطلقها يسارية قوية مرت ارضية على يسار سليمان في الدقيقة ٣٤ ولم تمض دقيقتان حتى عزز المطيري من تقدم فريقه باضافة الهدف الثالث من تمريرة عنيزان وضعها قوية في الشباك.

على الجانب الاخر افتقد الجهراء الى الترابط وبانت خطوطه متباعدة في الشوط الاول، ونجح رومالد في تسجيل الهدف الاول لفريقة في الدقيقة ٢٢ بعدما تمكن من تخطى المدافع الروماني ارنست واضعا الكرة ارضية على يسار الحارس خالد الشعلان، واطاح نفس المهاجم بفرصة تقليص الفارق في الدقيقة ٤٣ من تمريرة العجمي.

وانهارت الدفاعات الجهراوية في الشوط الثاني بالرغم من تسجيل حمود ملفي الهدف الثاني من ركلة ركنية فأضاف ايغور الهدف الرابع اثر ركلة حرة نفذها المطيري خطفها في الشباك في الدقيقة ٧١ ثم عزز عنيزان بالهدف الخامس من هجمة مرتدة في الدقيقة ٧٩ ولم تمض دقيقة حتى احرز عجب الهدف الشخصي الثالث له ” هاتريك ” والسادس لفريق من تمريرة الواعد مشعل الشمري، في المقابل خطف فيصل زايد الهدف الثالث للجهراء.